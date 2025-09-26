В Україні знизився показник середньої зарплати для обчислення пенсій: деталі

Середній розмір заробітної плати в Україні, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується під час розрахунку пенсій, у серпні 2025 року становив 19 813 грн 71 коп.

Цей показник виявився на 642 грн нижчим, ніж у липні, коли він становив 20 455 грн 65 коп. Про це повідомляє пресслужбу Пенсійного фонду України.

Попри зниження порівняно з попереднім місяцем, загалом від початку року середня зарплата для обчислення пенсій зросла більш ніж на 1150 грн.

Динаміка за місяцями має такий вигляд:

червень — 22 336 грн 81 коп;

травень — 20 355 грн 40 коп;

квітень — 19 856 грн 19 коп;

березень — 19 430 грн 52 коп;

лютий — 18 589 грн 38 коп;

січень — 18 660 грн 32 коп.

Показник демонструє постійні коливання, що безпосередньо позначається на розрахунку майбутніх пенсій для громадян, які виходитимуть на заслужений відпочинок у 2025 році.

Нагадаємо, з виходом на пенсію в Україні громадянам доступні два варіанти виплат — страхова пенсія за віком і соціальна допомога. Причому один із них можна отримати навіть без трудового стажу.

