В Украине снизился показатель средней зарплаты для исчисления пенсий: детали
Средний размер заработной платы в Украине, с которой уплачиваются страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсий, в августе 2025 года составил 19 813 грн 71 коп.
Этот показатель оказался на 642 грн ниже, чем в июле, когда он составлял 20 455 грн 65 коп. Об этом сообщает пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим месяцем, в целом с начала года средняя зарплата для исчисления пенсий выросла более чем на 1150 грн.
Динамика по месяцам выглядит следующим образом:
- июнь — 22 336 грн 81 коп;
- май — 20 355 грн 40 коп;
- апрель — 19 856 грн 19 коп;
- март — 19 430 грн 52 коп;
- февраль — 18 589 грн 38 коп;
- январь — 18 660 грн 32 коп.
Показатель демонстрирует постоянные колебания, что напрямую отражается на расчете будущих пенсий для граждан, которые будут выходить на заслуженный отдых в 2025 году.
Напомним, с выходом на пенсию в Украине гражданам доступны два варианта выплат — страховая пенсия по возрасту и социальная помощь. Причем один из них можно получить даже без трудового стажа.
Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией.