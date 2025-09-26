В Украине снизился показатель средней зарплаты для исчисления пенсий: детали

Средний размер заработной платы в Украине, с которой уплачиваются страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсий, в августе 2025 года составил 19 813 грн 71 коп.

Этот показатель оказался на 642 грн ниже, чем в июле, когда он составлял 20 455 грн 65 коп. Об этом сообщает пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим месяцем, в целом с начала года средняя зарплата для исчисления пенсий выросла более чем на 1150 грн.

Динамика по месяцам выглядит следующим образом:

июнь — 22 336 грн 81 коп;

май — 20 355 грн 40 коп;

апрель — 19 856 грн 19 коп;

март — 19 430 грн 52 коп;

февраль — 18 589 грн 38 коп;

январь — 18 660 грн 32 коп.

Показатель демонстрирует постоянные колебания, что напрямую отражается на расчете будущих пенсий для граждан, которые будут выходить на заслуженный отдых в 2025 году.

Напомним, с выходом на пенсию в Украине гражданам доступны два варианта выплат — страховая пенсия по возрасту и социальная помощь. Причем один из них можно получить даже без трудового стажа.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией.