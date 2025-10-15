Вкрали 6,2 млн через чат-бот Monobank: "офісники" обчистили рахунок української блогерки (відео)

Українська блогерка та власниця бренду ODA Ксюша Манекен повідомила про втрату 6,2 мільйона гривень через шахрайську схему, що використала фейковий чат-бот Monobank у Telegram. Гроші були виведені зі рахунку ФОП на підставні українські ФОПи, а сама блогерка звинувачує банк у відсутності контролю за сумнівними переказами.

Як повідомила блогерка у своєму відео, що було опубліковане в Instagram, інцидент стався, коли вона намагалася вивести кошти зі свого рахунку у Monobank. Для цього вона звернулася до Telegram-боту банку, проте замість офіційного чат-бота натрапила на підроблений сервіс, який виявився шахрайським.

Блогерка розповіла, що шахраї повідомили її про нібито технічні проблеми додатка та запропонували його перевстановити, створивши "заявку на переустановлення". Під час цього процесу вони отримали доступ до її рахунку і почали переказувати великі суми на підставні ФОПи, кожен з яких отримав від 500 до 700 тисяч гривень.

Манекен зазначила, що довіряла "менеджеру", який з нею спілкувався, оскільки раніше користувалася сервісом ПриватБанку і мала досвід безпечного спілкування з менеджерами. Вона наголосила, що не підозрювала шахрайство, оскільки процедура виглядала як стандартна технічна підтримка.

"Того шість мільйонів гривень було виведено на українські ФОПи, які навіть у Google позначені як шахрайські", — повідомила блогерка. Вона додала, що Monobank не відреагував на підозрілі перекази та не заблокував операції, попри явні ознаки шахрайства.

Окрім цього, Ксюша Манекен закликала громадськість бути обережними під час спілкування з невідомими особами та не довіряти підозрілим чат-ботам. Вона також попросила підтримати її бренд ODA через репости та замовлення продукції, оскільки втрачені кошти були частиною доходів компанії, призначених для закупівлі матеріалів та розвитку бізнесу.

Блогерка підкреслила, що такі шахрайські схеми негативно впливають на довіру до фінансових установ та закликала Monobank покращити систему контролю за підозрілими переказами, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Реакція Monobank на втрату коштів клієнтки

Співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank Олег Гороховський у коментарях під публікацією Ксюші Манекен висловив співчуття через ситуацію, що сталася. Він зазначив, що хоч не володіє всіма подробицями інциденту, йому дуже шкода через те, що трапилось.

Щодо звинувачень на адресу банку, Гороховський підкреслив, що вони є безпідставними. За його словами, навіть за наявності всіх деталей, жоден банк у світі не зміг би запобігти втраті коштів у таких обставинах. Він додав, що більшість коштів була переведена на ФОПи в інші банки, і ці ФОПи є легітимними, а не шахрайськими, оскільки банк не обслуговує клієнтів, якщо розуміє, що це шахрайські операції.

Він завершив коментар словами підтримки та співчуття: "Тримайтеся, будь ласка. Мені дуже шкода".

