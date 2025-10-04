У Харкові шахраї під виглядом цілителів обібрали тяжкохворих людей на 6 млн (фото)

Четверо жителів Харкова організували схему дистанційного "цілительства" через популярну телепередачу та обібрали довірливих земляків на шість мільйонів гривень.

Безробітний харків'янин, який вигадав схему, покликав до участі у ній двох чоловіків і жінку, котрі під вигаданими іменами представлялися "ясновидцями" і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення "обрядів", що начебто мали лікувати тяжкі хвороби, "знімати вроки" та приносити "зцілення", повідомили в Офісі Генпрокурора.

Жертвами шахраїв стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.

Люди, які потребували допомоги, перераховували гроші шарлатанам, а ті знімали їх із банківських карт і розподіляли між собою.

Підозрюваних затримали. Їм висунуто обвинувачення в шахрайстві, вчиненого за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Організатором злочинної схеми став безробітний житель Харкова

Під час обшуків у підозрюваних знайшли гроші

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Організатору схеми ще інкримінують і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років із конфіскацією майна.

Під час обшуку у підозрюваних знайшли велику суму грошей, зокрема у валюті, техніку та інше.

Наразі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

