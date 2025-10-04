В Харькове мошенники под видом целителей обобрали тяжелобольных людей на 6 млн (фото)

Четверо жителей Харькова организовали схему дистанционного "целительства" через популярную телепередачу и обобрали доверчивых земляков на шесть миллионов гривен.

Безработный харьковчанин, придумавший схему, позвал к участию в ней двух мужчин и женщину, которые под вымышленными именами представлялись "ясновидцами" и убеждали зрителей перечислять средства на подконтрольные счета за проведение "обрядов", которые якобы должны были лечить тяжелые болезни, "снимать порчу" и приносить "исцеление", сообщили в Офисе Генпрокурора.

Жертвами мошенников стали граждане из разных регионов Украины, среди которых – тяжелобольные и их родственники.

Люди, нуждающиеся в помощи, перечисляли деньги шарлатанам, а те снимали их с банковских карт и распределяли между собой.

Подозреваемых задержали. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенного по предварительному сговору группой лиц путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в особо крупных размерах. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Организатором преступной схемы стал безработный житель Харькова Фото: Офис генпрокурора

Во время обысков у подозреваемых нашли деньги Фото: Офис генпрокурора

Организатору схемы еще инкриминируют и легализацию имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.

При обыске у подозреваемых нашли крупную сумму денег, в том числе в валюте, технику и другое.

На данный момент прокуратура направила в суд обвинительный акт.

