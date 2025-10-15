Украли 6,2 млн через чат-бот Monobank: "офисники" обчистили счет украинского блогера (видео)

Украинский блогер и владелица бренда ODA Ксюша Манекен сообщила о потере 6,2 миллиона гривен из-за мошеннической схемы, которую использовала фейковый чат-бот Monobank в Telegram. Деньги были выведены со счета ФЛП на подставные украинские ФОПы, а сама блогерша обвиняет банк в отсутствии контроля за сомнительными переводами.

Как сообщила блогерша в своем видео, которое было опубликовано в Instagram, инцидент произошел, когда она пыталась вывести средства со своего счета в Monobank. Для этого она обратилась к Telegram-боту банка, однако вместо официального чат-бота наткнулась на поддельный сервис, который оказался мошенническим.

Блогер рассказала, что мошенники сообщили ей о якобы технических проблемах приложения и предложили его переустановить, создав "заявку на переустановку". Во время этого процесса они получили доступ к ее счету и начали переводить крупные суммы на подставные ФОПы, каждый из которых получил от 500 до 700 тысяч гривен.

Манекен отметила, что доверяла "менеджеру", который с ней общался, поскольку ранее пользовалась сервисом ПриватБанка и имела опыт безопасного общения с менеджерами. Она подчеркнула, что не подозревала мошенничество, поскольку процедура выглядела как стандартная техническая поддержка.

"Того шесть миллионов гривен было выведено на украинские ФОПы, которые даже в Google обозначены как мошеннические", — сообщила блогерша. Она добавила, что Monobank не отреагировал на подозрительные переводы и не заблокировал операции, несмотря на явные признаки мошенничества.

Кроме этого, Ксюша Манекен призвала общественность быть осторожными при общении с неизвестными лицами и не доверять подозрительным чат-ботам. Она также попросила поддержать ее бренд ODA через репосты и заказ продукции, поскольку потерянные средства были частью доходов компании, предназначенных для закупки материалов и развития бизнеса.

Блогер подчеркнула, что такие мошеннические схемы негативно влияют на доверие к финансовым учреждениям и призвала Monobank улучшить систему контроля за подозрительными переводами, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Реакция Monobank на потерю средств клиентки

Соучредитель компании Fintech Band и проектов Monobank Олег Гороховский в комментариях под публикацией Ксюши Манекен выразил соболезнования из-за произошедшей ситуации. Он отметил, что хоть не владеет всеми подробностями инцидента, ему очень жаль из-за случившегося.

Относительно обвинений в адрес банка, Гороховский подчеркнул, что они являются безосновательными. По его словам, даже при наличии всех деталей, ни один банк в мире не смог бы предотвратить потерю средств в таких обстоятельствах. Он добавил, что большинство средств было переведено на ФОПы в другие банки, и эти ФОПы являются легитимными, а не мошенническими, поскольку банк не обслуживает клиентов, если понимает, что это мошеннические операции.

Он завершил комментарий словами поддержки и сочувствия: "Держитесь, пожалуйста. Мне очень жаль".

