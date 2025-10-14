Мошенники оформили кредитов на 4 млн грн с помощью Deepfake: пострадали сотни украинцев

Мошенники использовали искусственный интеллект, чтобы без ведома людей оформлять на них кредиты. В результате махинаций пострадали 286 человек, а сумма займов составила несколько миллионов гривен.

Related video

Соответствующую схему организовала 33-летняя украинка, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу, сообщили в Нацполиции Украины. К ней она привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Следователи установили, что мошенница получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга из источников, происхождение которых пока что установить не удалось. Речь идет о финансовых номерах мобильных телефонов, паролях и кодах авторизации.

Полученную информацию фигурантка передавала другим участникам группы, которые незаконно заходили в мобильные приложения украинских банков, а далее – в "Дію" через систему авторизации BankID.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготовляла короткие поддельные видео с использованием технологии Deepfake — накладывая лицо потерпевших на собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фотоверификации в банковских онлайн-системах.

Используя этот метод, подозреваемые заключили договоры и открыли счета от имени по меньшей мере 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 млн грн. Украденные деньги переводились на счета участников схемы в разных банках. В дальнейшем их конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем.

Санкция статей предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове мошенники под видом целителей обобрали тяжелобольных людей на 6 млн.

Также сообщалось, что преступники изобрели очень коварный метод для кражи личных данных.