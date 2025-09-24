Под "прикрытием" ФБР: мошенники изобрели очень коварный метод для кражи личных данных

Киберпреступники дошли уже до того, что подделывают сайты самых респектабельных организаций. В США раскрыли схему, в которой пользователей обманывали от имени Федерального бюро расследований.

Мошенники использовали для вытягивания конфиденциальной личной и банковской информации поддельные сайты для подачи жалоб на преступления в интернете (IC3), пишет techradar.com со ссылкой на информацию ФБР. В Бюро предупредили, что фальшивые сайты IC3 могут вводить в заблуждение людей, как раз и пытающихся сообщить о киберпреступлениях.

Сервис IC3 собирает жалобы на интернет-мошенничество, кражу личных данных, программы-вымогатели и другие интернет-преступления, а затем передает их правоохранителям для расследования и отслеживания цифровых угроз в США и по всему миру. Подать заявление через официальный сайт IC3 может кто угодно. Хотя не каждый случай получает прямой ответ, эти данные помогают ФБР понять общие тенденции и принять меры, когда это возможно.

Пользователи могли по ошибке посещать поддельные веб-сайты, пытаясь найти настоящий сайт ФБР IC3, чтобы отправить отчет IC3. А создаются такие сайты-фальшивки путем небольшого изменения характеристики доменов законных веб-сайтов. Злоумышленники таким образом могут получить доступ к личной информации, введенной пользователем на сайте. А это и полное имя человека, и домашний адрес, и номер телефона, и адрес электронной почты, и банковская информация.

