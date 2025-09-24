Під "прикриттям" ФБР: шахраї винайшли дуже підступний метод для крадіжки особистих даних

Кіберзлочинці дійшли вже до того, що підробляють сайти найреспектабельніших організацій. У США розкрили схему, в якій користувачів обманювали від імені Федерального бюро розслідувань.

Шахраї використовували для витягування конфіденційної особистої та банківської інформації підроблені сайти для подачі скарг на злочини в інтернеті (IC3), пише techradar.com з посиланням на інформацію ФБР. У Бюро попередили, що фальшиві сайти IC3 можуть вводити в оману людей, які якраз і намагаються повідомити про кіберзлочини.

Сервіс IC3 збирає скарги на інтернет-шахрайство, крадіжку особистих даних, програми-здирники та інші інтернет-злочини, а потім передає їх правоохоронцям для розслідування і відстеження цифрових загроз у США і по всьому світу. Подати заяву через офіційний сайт IC3 може будь-хто. Хоча не кожен випадок отримує пряму відповідь, ці дані допомагають ФБР зрозуміти загальні тенденції і вжити заходів, коли це можливо.

Користувачі могли помилково відвідувати підроблені веб-сайти, намагаючись знайти справжній сайт ФБР IC3, щоб відправити звіт IC3. А створюються такі сайти-фальшивки шляхом невеликої зміни характеристики доменів законних веб-сайтів. Зловмисники таким чином можуть отримати доступ до особистої інформації, введеної користувачем на сайті. А це і повне ім'я людини, і домашня адреса, і номер телефону, і адреса електронної пошти, і банківська інформація.

Раніше Фокус писав, що шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема особливо актуальна в сезон відпусток, коли люди багато подорожують і часто користуються відкритими мережами Wi-Fi.

Також стало відомо, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Врахуйте, що аферисти можуть вміло маскуватися під банки або інші компанії, яким ви довіряєте.