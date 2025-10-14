Шахраї оформили кредитів на 4 млн грн за допомогою Deepfake: постраждали сотні українців

Шахраї використовували штучний інтелект, щоб без відома людей оформляти на них кредити. Унаслідок махінацій постраждали 286 осіб, а сума позик становила кілька мільйонів гривень.

Відповідну схему організувала 33-річна українка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі, повідомили в Нацполіції України. До неї вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Слідчі встановили, що шахрайка отримувала персональні дані користувачів онлайн-банкінгу з джерел, походження яких поки що встановити не вдалося. Йдеться про фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації.

Отриману інформацію фігурантка передавала іншим учасникам групи, які незаконно заходили до мобільних додатків українських банків, а далі — до "Дії" через систему авторизації BankID.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології Deepfake — накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної фотоверифікації в банківських онлайн-системах.

Використовуючи цей метод, підозрювані уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн грн. Вкрадені гроші переказували на рахунки учасників схеми в різних банках. Надалі їх конвертували в криптовалюту і переводили в готівку.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру в шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

Санкція статей передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

