НБУ предлагает новые правила для ФОПов из-за активизации "дропов"

Физических предпринимателей начали использовать в схемах дропов — людей, которые за вознаграждение передают свои банковские карты или счета для незаконных операций. Поэтому НБУ предлагает ввести проверку деятельности ФЛП перед их закрытием, чтобы уменьшить риски финансовых и криминальных махинаций.

Related video

Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью Forbes и отметил, что сейчас ФЛП можно закрыть автоматически, без анализа финансовой деятельности. НБУ предлагает предусмотреть проверку оборота средств, полноты уплаты налогов и только после этого оформлять прекращение предпринимательской деятельности.

Пышный пояснил, что дропы могут использоваться не только в финансовых махинациях, но и в торговле оружием, наркотрафике и террористической деятельности. Лица, которые передают свои карты или ФЛП злоумышленникам, могут считаться соучастниками преступления.

"Предлагаем чтобы перед закрытием ФЛП была возможность проанализировать их деятельность. В частности, будет предусматриваться проведение проверки информации об обороте средств ФЛП и полноту уплаты налогов ФЛП в бюджет контролирующими органами и только после таких действий — регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физлица", — пояснил Пышный.

Глава НБУ добавил, что в течение последних шести месяцев наблюдается стабильная динамика количества дропов. Текущие показатели не выходят за пределы средних значений предыдущих периодов, поэтому оснований говорить о существенном росте или активизации явления нет. В то же время количество выявленных карт дропов остается стабильным.

"По дропам мы наблюдаем устойчивую динамику в течение последних полгода, текущие показатели не выходят за пределы средних значений предыдущих периодов. Поэтому оснований говорить о тренде к росту или существенной активизации нет", — пояснил он.

Стоит заметить, что Нацбанк инициировал создание реестра дроперов, для чего готовят соответствующие законодательные изменения. По словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, в случае передачи банковской карты другому лицу ее владельца будут вносить в реестр. Для таких людей банки смогут ограничивать финансовые операции, отказывать в кредитах или открытии новых счетов. Политик предостерег украинцев не сдавать свои карты в "аренду", чтобы не потерять доступ к финансовым услугам.

Кроме этого, 15 октября украинский инфлюенсер и основательница бренда ODA Ксюша Манекен рассказала, что потеряла более 6 миллионов гривен из-за мошенников, которые действовали от имени Monobank в поддельном Telegram-боте. С ее предпринимательского счета средства перевели на ряд фиктивных украинских ФЛП. Блогерша заявила, что банк не обеспечил надлежащего мониторинга подозрительных транзакций.