Багатодітні матері в Україні можуть оформити дострокову пенсію та отримати додаткові надбавки до пенсії. Проте, в деяких випадках це право може перейти батьку.

В Україні багатодітні жінки можуть вийти на пенсію раніше встановленого віку. Ба більше, для них передбачені надбавки за особливі заслуги перед державою. У Пенсійному фонді пояснили, хто саме має право на такі виплати, який розмір доплати діє у 2026 році та як до страхового стажу зараховується період догляду за дітьми.

Хто може вийти на дострокову пенсію

За законом “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право не лише на дострокову пенсію, а й на надбавки до пенсії.

Важливо

Пенсіонеру нарахували пенсію на 17 тис. грн більше, ніж слід: на чий бік став суд

Така пенсія в Україні може бути призначена достроково після досягнення 50 років, якщо жінка має щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо дітей виховував батько у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав, право на дострокову пенсію переходить до нього. У такому випадку чоловік може вийти на пенсію у 55 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

У Пенсійному фонді України уточнили, що матір також може за власним бажанням передати право на дострокову пенсію та надбавки батьку дітей.

Який розмір надбавки до пенсії у 2026 році

У Пенсійному фонді пояснили, що пенсія за особливі заслуги перед Україною виплачується не окремо, а як надбавка до пенсії, яку вже отримує людина. Йдеться про виплати за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Для багатодітних матерів розмір такої доплати залежить від кількості дітей. Вона становить від 35 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Від 1 січня 2026 року сума коливається від 908,25 до 1 038 гривень.

При цьому, як зауважили у ПФУ, при нарахуванні доплати до пенсії до уваги також беруться усиновлені діти.

Водночас у ПФУ наголошують, що такі соціальні гарантії можуть встановлюватися як на постійній основі, так і на певний період. Усе залежить від коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Як зараховується стаж догляду за дітьми

Під час оформлення пенсії в Україні період догляду за малолітніми дітьми також враховують в страховий стаж. Так, за періоди до 1 січня 2004 року такий час включали до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Проте, після січня 2004 року умови змінилися. Відтоді час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу лише за умови, що мати фактично доглядала за дитиною та отримувала відповідну допомогу.

У ПФУ також повідомили, що з 1 січня 2005 року час догляду за дитиною включають до страхового стажу на підставі даних із Реєстру застрахованих осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що вже у травні частина пенсіонерів віком від 65 років може розраховувати на підвищення виплат. Це пов’язано з державними гарантіями, за якими мінімальний розмір пенсії для людей цієї вікової категорії має становити 40% від мінімальної зарплати, встановленої на відповідний рік.

Оскільки у 2026 році мінімальну заробітну плату підвищили до 8 647 гривень, мінімальний гарантований розмір пенсії для українців віком 65+ має бути на рівні 3 458 гривень.