Пенсіонеру нарахували пенсію на 17 тис. грн більше, ніж слід: на чий бік став суд

Житель Чернігова виграв судову справу проти Пенсійний фонд України після вимоги повернути 17 853 гривні нібито переплачених коштів. Суд встановив, що чоловік подав усі необхідні документи, а помилка виникла через неправильні дії працівника фонду під час перерахунку виплат.

Мешканець Чернігова мав законне право оформити пенсію ще 22 січня 2023 року. Проте в той період він працював у складі бригади "Чернігівобленерго", яка займалася відновленням об’єктів критичної інфраструктури. Через це звернутися із заявою він зміг лише 19 березня 2025 року. До пакета документів додав довідку про проходження військової служби та трудову книжку, повідомило видання "Експрес".

У квітні того ж року чоловік подав до Пенсійного фонду заяву про перерахунок пенсії, зазначивши, що певний час перебував на ТОТ. Після цього у фонді встановили, що в період із 24 січня 2023 року по 30 червня 2025 року йому було нібито надміру виплачено 17 853 гривні. Відтак від пенсіонера зажадали повернення цих коштів. Однак він не погодився, і справа дійшла до судового розгляду.

Під час засідання представниця Пенсійного фонду пояснила, що переплата виникла через помилку в перерахунку, допущену співробітником установи в Закарпатській області. Саме цей працівник, відповідно до автоматичного розподілу, здійснював розрахунок виплат.

Чоловік не визнав позовних вимог. Він наголосив, що подав усі необхідні документи та надав правдиву інформацію. Крім того, заяву про перерахунок оформлював за допомогою працівника Пенсійного фонду. Спочатку йому зарахували до страхового стажу 42 роки 4 місяці та 22 дні, але згодом цей показник зменшили до 41 року і 8 днів.

Під час розгляду справи суд встановив, що заявник дійсно подав достовірні документи для призначення пенсії. Жодних доказів недобросовісних дій з його боку або підстав для повернення переплати представники фонду не надали. У результаті Деснянський районний суд Чернігова ухвалив рішення відмовити Головному управлінню Пенсійного фонду в Чернігівській області у задоволенні позову про стягнення 17 853 гривень.

Адвокат Геннадій Говорецький пояснив, що Пенсійний фонд може вимагати повернення надміру виплачених коштів лише за наявності вини пенсіонера. Зокрема, якщо людина надала недостовірні відомості про стаж або приховала факт працевлаштування.

Якщо ж переплата виникла через помилку самого фонду, такі кошти не підлягають поверненню, за винятком випадків добровільної згоди особи. За словами юриста, на практиці Пенсійний фонд часто намагається покласти відповідальність за помилки на пенсіонерів. Однак суди зазвичай стають на бік громадян, якщо ті діяли добросовісно, а фонд не зміг довести протилежне.

