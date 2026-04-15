Пенсионеру начислили пенсию на 17 тыс. грн больше, чем следует: на чью сторону стал суд

Житель Чернигова выиграл судебное дело против Пенсионного фонда Украины после требования вернуть 17 853 гривны якобы переплаченных средств. Суд установил, что мужчина подал все необходимые документы, а ошибка возникла из-за неправильных действий работника фонда во время перерасчета выплат.

Житель Чернигова имел законное право оформить пенсию еще 22 января 2023 года. Однако в тот период он работал в составе бригады "Черниговоблэнерго", которая занималась восстановлением объектов критической инфраструктуры. Поэтому обратиться с заявлением он смог только 19 марта 2025 года. К пакету документов добавил справку о прохождении военной службы и трудовую книжку, сообщило издание "Экспресс".

В апреле того же года мужчина подал в Пенсионный фонд заявление о перерасчете пенсии, отметив, что некоторое время находился на ВОТ. После этого в фонде установили, что в период с 24 января 2023 года по 30 июня 2025 года ему было якобы излишне выплачено 17 853 гривны. Поэтому от пенсионера потребовали возврата этих средств. Однако он не согласился, и дело дошло до судебного разбирательства.

Во время заседания представитель Пенсионного фонда объяснила, что переплата возникла из-за ошибки в перерасчете, допущенной сотрудником учреждения в Закарпатской области. Именно этот работник, согласно автоматическому распределению, осуществлял расчет выплат.

Мужчина не признал исковых требований. Он отметил, что подал все необходимые документы и предоставил правдивую информацию. Кроме того, заявление о перерасчете оформлял с помощью работника Пенсионного фонда. Сначала ему зачислили в страховой стаж 42 года 4 месяца и 22 дня, но впоследствии этот показатель уменьшили до 41 года и 8 дней.

При рассмотрении дела суд установил, что заявитель действительно подал достоверные документы для назначения пенсии. Никаких доказательств недобросовестных действий с его стороны или оснований для возвращения переплаты представители фонда не предоставили. В результате Деснянский районный суд Чернигова принял решение отказать Главному управлению Пенсионного фонда в Черниговской области в удовлетворении иска о взыскании 17 853 гривен.

Адвокат Геннадий Говорецкий пояснил, что Пенсионный фонд может требовать возврата излишне выплаченных средств только при наличии вины пенсионера. В частности, если человек предоставил недостоверные сведения о стаже или скрыл факт трудоустройства.

Если же переплата возникла из-за ошибки самого фонда, такие средства не подлежат возврату, за исключением случаев добровольного согласия лица. По словам юриста, на практике Пенсионный фонд часто пытается возложить ответственность за ошибки на пенсионеров. Однако суды обычно становятся на сторону граждан, если те действовали добросовестно, а фонд не смог доказать обратное.

Напомним, что в Украине предусмотрено повышение пенсий для граждан в возрасте от 65 лет. Речь идет об увеличении выплат для отдельных категорий в соответствии с установленными социальными стандартами. Такие начисления получают люди с необходимым страховым стажем.

Ранее мы также информировали, что в Минсоцполитики обозначили ключевые направления пенсионной реформы. Среди них — модернизация системы и повышение эффективности выплат. Изменения предусматривают обновление подходов к начислению пенсий и постепенное реформирование всей системы.