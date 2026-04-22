Многодетные матери в Украине могут оформить досрочную пенсию и получить дополнительные надбавки к пенсии. Однако, в некоторых случаях это право может перейти отцу.

В Украине многодетные женщины могут выйти на пенсию раньше установленного возраста. Более того, для них предусмотрены надбавки за особые заслуги перед государством. В Пенсионном фонде объяснили, кто именно имеет право на такие выплаты, какой размер доплаты действует в 2026 году и как в страховой стаж засчитывается период ухода за детьми.

Кто может выйти на досрочную пенсию

По закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право не только на досрочную пенсию, но и на надбавки к пенсии.

Такая пенсия в Украине может быть назначена досрочно по достижении 50 лет, если женщина имеет не менее 15 лет страхового стажа. Если детей воспитывал отец в случае смерти матери или лишения ее родительских прав, право на досрочную пенсию переходит к нему. В таком случае мужчина может выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

В Пенсионном фонде Украины уточнили, что мать также может по собственному желанию передать право на досрочную пенсию и надбавки отцу детей.

Какой размер надбавки к пенсии в 2026 году

В Пенсионном фонде объяснили, что пенсия за особые заслуги перед Украиной выплачивается не отдельно, а как надбавка к пенсии, которую уже получает человек. Речь идет о выплатах по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Для многодетных матерей размер такой доплаты зависит от количества детей. Она составляет от 35 до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года сумма колеблется от 908,25 до 1 038 гривен.

При этом, как отметили в ПФУ, при начислении доплаты к пенсии во внимание также принимаются усыновленные дети.

В то же время в ПФУ отмечают, что такие социальные гарантии могут устанавливаться как на постоянной основе, так и на определенный период. Все зависит от средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.

Как засчитывается стаж ухода за детьми

При оформлении пенсии в Украине период ухода за малолетними детьми также учитывают в страховой стаж. Так, за периоды до 1 января 2004 года такое время включали в стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка.

Однако, после января 2004 года условия изменились. С тех пор время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж только при условии, что мать фактически ухаживала за ребенком и получала соответствующую помощь.

В ПФУ также сообщили, что с 1 января 2005 года время ухода за ребенком включают в страховой стаж на основании данных из Реестра застрахованных лиц.

Ранее Фокус сообщал, что уже в мае часть пенсионеров в возрасте от 65 лет может рассчитывать на повышение выплат. Это связано с государственными гарантиями, по которым минимальный размер пенсии для людей этой возрастной категории должен составлять 40% от минимальной зарплаты, установленной на соответствующий год.

Поскольку в 2026 году минимальную заработную плату повысили до 8 647 гривен, минимальный гарантированный размер пенсии для украинцев в возрасте 65+ должен быть на уровне 3 458 гривен.