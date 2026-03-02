У березні ПФУ автоматично переглянув розміри субсидій, оскільки відбулася індексація пенсій. Через це деяким громадянам можуть зменшити розмір допомоги.

В Україні працює державна програма підтримки для людей, яким складно самостійно оплачувати комунальні послуги. Після індексації доходів у 2026 році для одних родин субсидія може зменшитися, а для інших — зрости. Фокус пояснює, що таке субсидія, хто має право на допомогу, кому зменшать виплати та чому можуть відмовити в її призначенні.

Що таке субсидія

Субсидія — це адресна державна допомога для родин, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Програма була започаткована у 1995 році та покриває витрати на:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл газу, електроенергії, тепла і води;

водовідведення та вивезення сміття;

абонентське обслуговування;

внески за встановлення та обслуговування лічильників;

придбання скрапленого газу чи твердого палива.

Окремо раз на рік надається субсидія на тверде паливо. Це стосується домогосподарств, що не має централізованого опалення і не використовує газ чи електроопаленню.

Список послуг, за які можна отримати житлову субсидію, прописаний у статті 5 закону України "Про житлово-комунальні послуги". Час від часу цей перелік змінюють.

Субсидії в Україні — хто може розраховувати на отримання допомоги з 1 березня

Отримати субсидію в Україні може не кожен. Оскільки державна допомога надається лише громадянам, які не можуть самостійно сплатити за комунальні послуги.

Субсидія надається громадянам, які самостійно не можуть оплатити за комунальні послуги

Оформити допомогу мають змогу:

зареєстровані у житлі особи;

орендарі з офіційним договором;

ВПО, які фактично проживають за адресою;

індивідуальні забудовники;

опікуни недієздатних осіб або дітей без батьківської опіки.

Зауважимо, що право на отримання субсидії мають не лише громадяни України, а й іноземці або люди без громадянства, які законно перебувають на території країні та живуть у квартирі чи приватному будинку.

Субсидія в Україні призначається з місяця звернення і діє до завершення опалювального сезону — до 30 квітня

Оформлення субсидії — які документи потрібні

Оформити житлову субсидію в Україні можна як за місцем реєстрації, так і за фактичним місцем проживання. Для цього, як повідомили в Пенсійному фонді України, потрібно підготувати такий пакет документів:

пред’явити паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати осіб домогосподарства;

договір оренди житла (якщо є);

довідка про доходи (у разі, якщо певні доходи зазначені в декларації, але відсутні в ПФУ та ДФС);

копія договору про реструктуризацію боргу за комуналку (якщо є);

довідка ВПО (якщо субсидія оформлюється за фактичним місцем проживання).

Також громадяни можуть надати інші документи, які впливають на призначення субсидії. Наприклад, довідку про те, що певна особа фактично не проживає за місцем реєстрації.

Надати всі документи та заяву на оформлення житлової субсидії можна онлайн (через портал Дія, мобільний додаток або вебпортал ПФУ), поштою або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Субсидія призначається на людину, на чиє ім’я оформлені платіжки за комунальні послуги. Саме ця особа і має подати заяву на отримання допомоги

Субсидії з 1 березня 2026 року: головні зміни

Березень 2026 року приніс кілька важливих нововведень для тих, хто отримує субсидії. Як пояснила у коментарі Фокусу адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського бюро "Анни Даніель", кандидатка юридичних наук Анна Даніель, зміни стосуються насамперед перерахунку виплат і підготовки до нового сезону.

Так, ПФУ провів автоматичний перерахунок субсидії з урахуванням індексованих пенсій і зарплат.

"Це означає, що для багатьох сума субсидії може змінитися: зменшитися, якщо дохід зріс, або збільшитися, якщо індексація не покриває зростання тарифів", — пояснила адвокатка.

Оскільки березень є останнім місяцем опалювального сезону, відбувається перехід до нового періоду. У квітні Пенсійний фонд почне підготовку до автоматичного розрахунку субсидії на неопалювальний період, який стартує з 1 травня.

Кому можуть відмовити у субсидії у 2026 році — пояснення адвокатки

Отримати позитивне рішення щодо надання субсидії можуть не всі заявники, навіть якщо підпадають під категорії тих, хто має на це право. Найчастіше, за ловами експертки, це відбувається через невідповідність майнового або фінансовому стану громадянина.

Найчастіше субсидії не призначають, якщо:

була зроблена велика покупка. Йдеться про витрати на суму понад 50 000 грн;

наявність на банківських рахунках понад 100 000 грн;

якщо у власності більше ніж одна квартира або будинок (за винятком житла в сільській місцевості чи отриманого у спадщину);

наявність автомобіля віком до 5 років (крім мопедів та причепів), або є більше одного автомобіля віком до 15 років;

якщо заборгованість за комунальні послуги прострочена більш ніж на три місяці і перевищує встановлений ліміт (40 неоподатковуваних мінімумів).

У разі відмови у призначенні субсидії українці можуть оскаржити рішення

Втім, як зауважила експертка, якщо заявнику відмовили в наданні субсидії у 2026 році, таке рішення можна оскаржити. Це відбувається двома шляхами:

перший — адміністративний. Потрібно подати скаргу до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) або до його керівництва;

другий — судовий. Для цього необхідно подати позов до адміністративного суду.

Звернутися до суду можна протягом 6 місяців із дня отримання рішення. Якщо ж ви спершу скористалися досудовим оскарженням, строк звернення до суду скорочується та становить 3 місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі українці можуть залишитися без субсидії та навіть будуть змушені повернути державі кошти. Це стосуєтья тих, хто не повідомив Пенсійний фонд України про зміни, що впливають на державну допомогу.