Скільки платять українці за комуналку в різних регіонах, чому вартість послуг відрізняється, а головне, чи буде підвищення навесні? Детальні розрахунки — на Фокусі.

Тарифи на світло, газ, воду та інші комунальні послуги вже визначено. Тож, які ціни будуть у березні та чи варто чекати змін у платіжках, теж відомо.

Тарифи на електроенергію — що буде з 1 березня

У березні українці продовжуватимуть оплачувати комунальні послуги за вже чинними розцінками. Зокрема, тариф на електроенергію для населення залишиться фіксованим — 4,32 грн за 1 кВт·год. Ціна діє з 1 червня 2024 року і, відповідно до рішень Кабінет Міністрів України, залишатиметься незмінною щонайменше до 30 квітня 2026 року.

В Україні фіксований тариф на електроенергію діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року Фото: З відкритих джерел

Водночас для частини домогосподарств передбачені різні тарифи на світло залежно від умов споживання та типу лічильника:

для домогосподарств з електроопаленням діє знижена ціна — 2,64 грн за кВт·год, якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год у межах опалювального сезону. Якщо цей обсяг перевищено, діє стандартний тариф на світло;

для власників двозонних лічильників електроенергія в нічний час (з 23:00 до 07:00) коштує 2,16 грн за кВт·год, тобто дії знижка у 50%;

для споживачів із тризонними лічильниками у години мінімального навантаження тариф становить приблизно 1,73 грн за кВт·год, тоді як у пікові періоди застосовуються підвищені коефіцієнти.

Відео дня

Важливо: тариф на світло однаковий по всій країні. Однак кінцева сума в платіжці може відрізнятися через обсяги споживання, тип лічильника або використання електроопалення

Тарифи на опалення – чи зміняться ціни на тепло

У березні вартість теплопостачання для населення не зміниться. Тариф на опалення залишається фіксованим ще з 2021 року. Оскільки в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на окремі комунальні послуги, зокрема опалення. Тарифна стабільність закріплена законом №2479-ІХ від 19 серпня 2022 року.

Зауважимо, що суми в платіжках можуть значно різнитися залежно від міста та постачальника, адже тариф на опалення визначається за дворівневою системою.

Місто Вид тарифу Тариф (грн. за Гкал, з ПДВ) Тариф (грн. за Гкал/год, з ПДВ) Біла Церква одно­ставковий 1823,29 — Бровари одно­ставковий 1823,59 — Вінниця дво­ставковий 1314,08 77541,96 Дніпро (КП "Теплоенерго) одно­ставковий 1741,32 — Дніпро (КП "Коменергосервіс") одно­ставковий 1427,74 — Запоріжжя одно­ставковий 1655,08 — Івано-Франківськ дво­ставковий 1684,32 49174,96 Кам`янець-Подільський одно­ставковий 1865,72 — Київ одно­ставковий 1408,27 — Краматорськ одно­ставковий 1526,70 — Кривий Ріг одно­ставковий 1998,42 — Львів (ЛМКП "Львів­теплоенерго") дво­ставковий 1363,44 104998,81 Львів (ЛКП "Залізничне­теплоенерго") дво­ставковий 1511,70 80852,57 Миколаїв (ОКП "Миколаївобл­теплоенерго") одно­ставковий 1999,08 — Миколаїв (ПрАТ "Миколаївська Теплоелектроцентраль") одно­ставковий 1873,39 — Одеса одно­ставковий 1813,94 — Полтава дво­ставковий 1332,52 79472,03 Рівне одно­ставковий 1913,16 — Суми одно­ставковий 1695,05 — Харків одно­ставковий 1748,47 — Херсон одно­ставковий 2002,16 — Хмельницький одно­ставковий 1866,24 — Черкаси (ПрАТ "Черкаське Хімволокно") одно­ставковий 1275,25 — Черкаси (КПТМ "Черкаси­теплокомуненерго") дво­ставковий 1130,21 67251,66 Чернігів (ТОВ "Фірма "Технова") одно­ставковий 1586,02 — Чернігів (АТ "Обл­теплокомуненерго") одно­ставковий 2125,18 — Шостка одно­ставковий 1710,72 —

Якими будуть тарифи на газ з 1 березня

В Україні для більшості побутових споживачів тариф на газ залишиться незмінним. Клієнти ГК "Нафтогаз України", яких близько 98% домогосподарств, і надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр у межах тарифного плану "Фіксований". Цю ціну встановили ще у 2023 році, а з 1 травня 2025 року її вдруге продовжили, і вона діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

В Україні для більшості споживачів тариф на газ становить 7,96 грн за кубометр Фото: Freepik

Водночас окрім ГК "Нафтогаз України", на ринку працюють ще сім газопостачальних компаній. Вони пропонують такі річні тарифи:

Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

Тернопільоблгаз Збут — 7,96 грн за кубометр;

Галнафтогаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр;

Прикарпат Енерго Трейд — 7,98 грн за кубометр;

Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр;

СвітлоГаз — 9,99 грн за кубометр;

Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

Ці тарифи на газ для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2026 року.

Тарифи на воду — які ціни в різних містах України

На відміну від електроенергії, тарифи на воду не є єдиними для всієї країни й ціни можуть залежати від регіону. Так, у містах із населенням понад 100 тисяч мешканців ціни встановлює НКРЕКП. У менших населених пунктах рішення ухвалюють місцеві органи влади.

Саме тому тарифи на воду можуть суттєво відрізнятися навіть у межах однієї області.

Тарифи на водопостачання та водовідведення по Україні, окрім ТОТ

Місто Тариф за водопостачання (грн. за 1 м³, з ПДВ) Тариф за водовідведення (грн. за 1 м³, з ПДВ) Біла Церква 12,90 18,10 Вінниця 15,74 9,87 Дніпро (КП "Дніпроводоканал") 18,55 13,25 Дрогобич 28,62 14,74 Житомир 18,26 19,27 Запоріжжя (КП "Водоканал" Запоріжжя) 17,80 10,56 Івано-Франківськ 12,95 15,29 Ірпінь 12,40 19,70 Кам'янець-Подільський 17,89 14,90 Кам'янське 13,09 10,29 Київ 16,16 14,22 Краматорськ 19,54 13,90 Кременчук 14,30 17,50 Кривий Ріг 15,97 15,39 Кропивницький 25,21 20,76 Луцьк 12,20 16,21 Львів 17,29 8,59 Миколаїв 17,53 16,51 Самар 21,612 23,232 Нікополь 13,860 19,764 Одеса 17,91 17,24 Павлоград 39,420 14,244 Полтава 16,48 17,28 Рівне (ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал”) 16,680 15,912 Чернігів 15,56 15,34 Слов'янськ 20,22 25,20 Суми 15,98 16,66 Тернопіль 17,58 19,11 Ужгород 26,52 16,34 Умань 34,16 23,34 Харків 16,03 8,48 Херсон 15,78 14,91 Хмельницький 14,17 13,22 Черкаси (КП "Черкасиводоканал") 13,84 13,80 Чернівці 17,91 9,99

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін", Дніпро (КП "Дніпроводоканал")

Раніше Фокус повідомляв, що тарифи на світло для населення в Україні можуть зрости. Згідно з планами НБУ та Мінекономіки, у 2026 році тариф на електроенергію може становити 5,5 грн за кВт·год.

Проте точні дати перегляду тарифів передбачити складно. За прогнозом експертів, підвищення відбудеться, але не обов’язково з 1 травня, коли завершується дія фіксованого тарифу, можливо, перегляд цін перенесуть на літо.