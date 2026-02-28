Сколько платят украинцы за коммуналку в разных регионах, почему стоимость услуг отличается, а главное, будет ли повышение весной? Подробные расчеты — на Фокусе.

Тарифы на свет, газ, воду и другие коммунальные услуги уже определены. Поэтому, какие цены будут в марте и стоит ли ждать изменений в платежках, тоже известно.

Тарифы на электроэнергию — что будет с 1 марта

В марте украинцы будут продолжать оплачивать коммунальные услуги по уже действующим расценкам. В частности, тариф на электроэнергию для населения останется фиксированным — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Цена действует с 1 июня 2024 года и, согласно решениям Кабинета Министров Украины, будет оставаться неизменной как минимум до 30 апреля 2026 года.

В Украине фиксированный тариф на электроэнергию будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года Фото: Из открытых источников

В то же время для части домохозяйств предусмотрены различные тарифы на свет в зависимости от условий потребления и типа счетчика:

для домохозяйств с электроотоплением действует сниженная цена — 2,64 грн за кВт-ч, если месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч в пределах отопительного сезона. Если этот объем превышен, действует стандартный тариф на свет;

для владельцев двухзонных счетчиков электроэнергия в ночное время (с 23:00 до 07:00) стоит 2,16 грн за кВт-ч, то есть действия скидка в 50%;

для потребителей с трехзонными счетчиками в часы минимальной нагрузки тариф составляет примерно 1,73 грн за кВт-ч, тогда как в пиковые периоды применяются повышенные коэффициенты.

Важно: тариф на свет одинаковый по всей стране. Однако конечная сумма в платежке может отличаться из-за объемов потребления, типа счетчика или использования электроотопления

Тарифы на отопление — изменятся ли цены на тепло

В марте стоимость теплоснабжения для населения не изменится. Тариф на отопление остается фиксированным еще с 2021 года. Поскольку в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги, в частности отопление. Тарифная стабильность закреплена законом №2479-ІХ от 19 августа 2022 года.

Заметим, что суммы в платежках могут значительно отличаться в зависимости от города и поставщика, ведь тариф на отопление определяется по двухуровневой системе.

Місто Вид тарифу Тариф (грн. за Гкал, з ПДВ) Тариф (грн. за Гкал/год, з ПДВ) Біла Церква одно­ставковий 1823,29 — Бровари одно­ставковий 1823,59 — Вінниця дво­ставковий 1314,08 77541,96 Дніпро (КП "Теплоенерго) одно­ставковий 1741,32 — Дніпро (КП "Коменергосервіс") одно­ставковий 1427,74 — Запоріжжя одно­ставковий 1655,08 — Івано-Франківськ дво­ставковий 1684,32 49174,96 Кам`янець-Подільський одно­ставковий 1865,72 — Київ одно­ставковий 1408,27 — Краматорськ одно­ставковий 1526,70 — Кривий Ріг одно­ставковий 1998,42 — Львів (ЛМКП "Львів­теплоенерго") дво­ставковий 1363,44 104998,81 Львів (ЛКП "Залізничне­теплоенерго") дво­ставковий 1511,70 80852,57 Миколаїв (ОКП "Миколаївобл­теплоенерго") одно­ставковий 1999,08 — Миколаїв (ПрАТ "Миколаївська Теплоелектроцентраль") одно­ставковий 1873,39 — Одеса одно­ставковий 1813,94 — Полтава дво­ставковий 1332,52 79472,03 Рівне одно­ставковий 1913,16 — Суми одно­ставковий 1695,05 — Харків одно­ставковий 1748,47 — Херсон одно­ставковий 2002,16 — Хмельницький одно­ставковий 1866,24 — Черкаси (ПрАТ "Черкаське Хімволокно") одно­ставковий 1275,25 — Черкаси (КПТМ "Черкаси­теплокомуненерго") дво­ставковий 1130,21 67251,66 Чернігів (ТОВ "Фірма "Технова") одно­ставковий 1586,02 — Чернігів (АТ "Обл­теплокомуненерго") одно­ставковий 2125,18 — Шостка одно­ставковий 1710,72 —

Какими будут тарифы на газ с 1 марта

В Украине для большинства бытовых потребителей тариф на газ останется неизменным. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", которых около 98% домохозяйств, и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр в рамках тарифного плана "Фиксированный". Эту цену установили еще в 2023 году, а с 1 мая 2025 года ее второй раз продлили, и она будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

В Украине для большинства потребителей тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр Фото: Freepik

В то же время кроме ГК "Нафтогаз Украины", на рынке работают еще семь газоснабжающих компаний. Они предлагают такие годовые тарифы:

Днепровские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн за кубометр;

Галнафтогаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр;

Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн за кубометр;

Львовэнергосбыт — 8,20 грн за кубометр;

СветлоГаз — 9,99 грн за кубометр;

Киевские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

Эти тарифы на газ для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2026 года.

Тарифы на воду — какие цены в разных городах Украины

В отличие от электроэнергии, тарифы на воду не являются едиными для всей страны и цены могут зависеть от региона. Так, в городах с населением более 100 тысяч жителей цены устанавливает НКРЭКУ. В меньших населенных пунктах решение принимают местные органы власти.

Именно поэтому тарифы на воду могут существенно отличаться даже в пределах одной области.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод по Украине, кроме ВОТ

Місто Тариф за водопостачання (грн. за 1 м³, з ПДВ) Тариф за водовідведення (грн. за 1 м³, з ПДВ) Біла Церква 12,90 18,10 Вінниця 15,74 9,87 Дніпро (КП "Дніпроводоканал") 18,55 13,25 Дрогобич 28,62 14,74 Житомир 18,26 19,27 Запоріжжя (КП "Водоканал" Запоріжжя) 17,80 10,56 Івано-Франківськ 12,95 15,29 Ірпінь 12,40 19,70 Кам'янець-Подільський 17,89 14,90 Кам'янське 13,09 10,29 Київ 16,16 14,22 Краматорськ 19,54 13,90 Кременчук 14,30 17,50 Кривий Ріг 15,97 15,39 Кропивницький 25,21 20,76 Луцьк 12,20 16,21 Львів 17,29 8,59 Миколаїв 17,53 16,51 Самар 21,612 23,232 Нікополь 13,860 19,764 Одеса 17,91 17,24 Павлоград 39,420 14,244 Полтава 16,48 17,28 Рівне (ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал”) 16,680 15,912 Чернігів 15,56 15,34 Слов'янськ 20,22 25,20 Суми 15,98 16,66 Тернопіль 17,58 19,11 Ужгород 26,52 16,34 Умань 34,16 23,34 Харків 16,03 8,48 Херсон 15,78 14,91 Хмельницький 14,17 13,22 Черкаси (КП "Черкасиводоканал") 13,84 13,80 Чернівці 17,91 9,99

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин", Днепр (КП "Днепроводоканал")

Ранее Фокус сообщал, что тарифы на свет для населения в Украине могут вырасти. Согласно планам НБУ и Минэкономики, в 2026 году тариф на электроэнергию может составить 5,5 грн за кВт-ч.

Однако точные даты пересмотра тарифов предсказать сложно. По прогнозу экспертов, повышение произойдет, но не обязательно с 1 мая, когда завершается действие фиксированного тарифа, возможно, пересмотр цен перенесут на лето.