Обстрелы, дело Миндича и дефицит: в каком состоянии энергосистема Украины после четырех лет войны

Четвертая зима в условиях энергетического террора показала, что не все стратегические решения были своевременными, ко многим вызовам не подготовиться, а коррупционные схемы сорвали укрепление объектов. Пока энергетики и коммунальщики на местах иногда ценой своей жизни возвращают в наши дома часы света, мы ждем весеннего тепла и надеемся, что такой тяжелой зимы больше не будет. Будет ли?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года энергосистема страны стала главной мишенью врага. Массированные удары по ТЭЦ, электростанциям и подстанциям привели к дефициту мощностей и длительным отключениям света. Фокус расспросил профильных экспертов о состоянии украинской энергетики и перспективе повышения тарифов для потребителей.

Четвертый год под обстрелами: все о ситуации в энергосистеме от первого блэкаута

Российская армия почти ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы погрузить страну в темноту и склонить к переговорам на условиях, которые выгодны Кремлю.

Так, 23 ноября 2022 года украинская энергосистема получила критические повреждения: впервые были аварийно остановлены все атомные электростанции. Именно тогда произошел масштабный блэкаут, из-за которого по всей стране возникли перебои со светом, мобильной связью, водоснабжением и отоплением.

За четыре года полномасштабного вторжения россияне изменили тактику ударов. Если в 2022 году основными целями были подстанции, то теперь агрессор концентрируется на крупных тепловых генерационных мощностях.

Часть атомной генерации остается в работе, однако не на полную мощность из-за вынужденных сокращений после обстрелов. Например, в результате массированного удара РФ в ночь на 7 февраля все украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации.

"Враг наносил массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации", — сообщали в Минэнерго.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал на заседании Штаба 12 февраля, что больше всего пострадали энергетические объекты в Киеве, Одесской и Днепровской областях. Уже 14 февраля он сообщил об улучшении ситуации благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и благоприятным погодным условиям.

Однако отметил необходимость объективно оценивать ситуацию, ведь в Украине еще ожидалось очередное похолодание, которое может повысить нагрузку на систему. Кроме того, остается высокий риск вражеских обстрелов.

Ниже приведена статистика разрушений объектов энергосистемы Украины.

Потери энергосистемы Украины (4-й год войны, февраль 2026)*

Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру в течение четырех лет привели к серьезным потерям генерации. Из-за повреждения и разрушения в Украине ряда крупных объектов, в частности ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и других станций по всей стране, энергосистема столкнулась с дефицитом электроэнергии. Именно это привело к длительным отключениям света, которые украинцы переживают с начала массированных ударов после 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Тип об'єкта Об'єкти пошкоджені (ремонт можливий) Об'єкти знищені/окуповані Втрати АЕС - Запорізька АЕС (6 блоків окуповані) 6/15 енергоблоків (40%)



Чорнобильська АЕС (знята з експл, перебувала під окупацією 37 днів, "безповоротно недосяжна" — РФ ушкодила склади ВЯП+антени; 0 МВт генерації від 1986 р. 0 МВт (радіаційна безпека) ТЕЦ Київ ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Кременчуцька ТЕЦ Дарницька ТЕЦ-4, Харків ТЕЦ-5 50% потужностей ТЕС Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС Зміївська, Курахівська, Трипільська 50% потужностей ГЕС ДніпроГЕС, Київська ГЕС, Канівська ГЕС Каховська ГЕС 80% УГЕС

*Источники: Минэнерго отчеты, Укрэнерго, МАГАТЭ мониторинг Запорожской АЭС

Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, по состоянию на 12 февраля прогнозный максимум потребления составляет 16,4 ГВт: "Это то, что экономика хотела бы потребить. К сожалению, дать мы можем только 12,3 ГВт".

Часть потребностей, а именно 2 ГВт, покрывает импорт электроэнергии. Основу генерации, около 7,5 ГВт, обеспечивают атомные электростанции. В то же время работает только пять энергоблоков ТЭЦ с суммарной мощностью менее 1 ГВт.

Директор по исследованиям украинского аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии Фокусу отметил, что оценивать уровень дефицита можно по косвенным признакам, например, по графикам отключения электроэнергии в регионах, где они не являются аварийными.

"Графики отключения света являются определенным маркером состояния энергосистемы. Если действуют 3-4 очереди одновременно, это означает, что нам не хватает около 4 ГВт электроэнергии. Соответственно, чем больше очередей, тем больше объем дефицита", — пояснил он.

Ситуация может частично улучшиться из-за сезонных факторов:

более длинный световой день;

большую генерацию солнечных станций;

возможный рост производства гидроэлектростанций.

Эксперт отметил, что кроме сезонного фактора, на ситуацию влияет риск новых обстрелов и способность энергетиков оперативно восстанавливать объекты.

Будет ли дефицит электроэнергии в 2026 и 2027 годах

По словам Романа Ницовича, дефицит электроэнергии в Украине может сохраняться и в 2026 и 2027 годах. Среди основных причин: продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, продолжение вражеских ударов по энергосистеме страны, высокое потребление электроэнергии летом и проведение ремонтных работ на атомных электростанциях.

"Надо понимать, что летом потребление электроэнергии достаточно высокое. Кроме того, именно летом происходит активная фаза ремонтов на атомных электростанциях: блоки останавливают для обслуживания, текущих ремонтов и перегрузки топлива. Это плановая процедура, чтобы зимой можно было рассчитывать на полный состав оборудования в системе", — пояснил эксперт.

Каждый из девяти энергоблоков, которые находятся на подконтрольной территории Украины, останавливают в среднем на 50-60 дней для проведения ремонтных работ. Как отметил Ницович, существует четкий график, согласно которому основная фаза ремонтов начинается сразу после завершения отопительного сезона и продолжается до сентября.

"Фактически летом часть энергоблоков будет недоступна. Соответственно, в этот период возможен дефицит электроэнергии", — рассказал он.

Напомним, летом 2024 года дефицит электроэнергии ощущался после весенних атак, а прошлым летом перебои также наблюдались из-за отключений.

"Понятно, что дефицит мощности будет существовать. Насколько глубоким он будет по сравнению с нынешним состоянием зависит от интенсивности дальнейших атак и способности нашей противовоздушной обороны противостоять этому", — добавил Роман Ницович.

Импорт электроэнергии — как компенсируется дефицит во время войны в Украине

За 4 года полномасштабного вторжения Украина столкнулась с дефицитом мощностей в энергосистеме и вынуждена увеличивать импорт электроэнергии. Экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Максим Самойлюк рассказал в комментарии Фокусу, что в январе импорт электроэнергии вырос до исторического рекорда — 896 ГВт-ч. По его прогнозу, до конца февраля эта цифра может вырасти.

"Для понимания, максимальная мощность импорта, доступная для Украины, составляет около 2 ГВт, и сейчас мы практически все время полностью используем эту мощность. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в пик морозов Украина потребляет 18 ГВт — то есть импорт покрывает более 10% потребления, это много", — отметил эксперт.

По его словам, увеличить импорт удалось благодаря двум решениям, а именно через:

повышение ценовых ограничений (прайс-кэпов);

требование к государственным компаниям обеспечивать не менее 50% собственного потребления электроэнергии за счет импорта.

"Повышение прайс-кепов означает повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса, но это лучше, чем остаться без электричества. К тому же электроэнергия из сети все еще дешевле использования генераторов", — пояснил Максим Самойлюк.

Он отметил, что текущая цифра импорта несколько отличается от 2,45 ГВт, о которых обычно говорят, потому что эта мощность распределяется между Украиной и Молдовой.

"Вероятно, в феврале мы достигнем физически возможного максимума. Далее рост импорта возможен только при условии строительства дополнительной инфраструктуры на границе и сотрудничества с европейскими партнерами", — отметил экономист.

Важно: электроэнергию импортируют не за счет госбюджета. Ее закупают частные компании и государственные предприятия за собственные оборотные средства

Отключение электроэнергии — временное явление для Украины или новая реальность

Графики отключения света, вероятно, станут новой реальностью для украинцев. Директор по исследованиям украинского аналитического центра DiXi Group Роман Ницович говорит, что запас прочности энергосистемы, который был в предыдущие годы, постепенно исчерпывается.

"К сожалению, в предыдущие годы у нас был определенный запас прочности энергосистемы, который сейчас постепенно стирается. Каждый новый удар забирает ту резервную мощность, которая могла бы поддерживать систему", — пояснил эксперт.

Даже без новых обстрелов восстановление оборудования потребует определенного времени, прежде чем энергосистема сможет работать без дефицита.

"Однако, мы понимаем, что россияне не остановятся на нынешних атаках. Возможно, будет короткая пауза, чтобы они накопили ракеты и дроны. Но на самом деле отключение света — это, уже, в определенной степени новая реальность. К сожалению, мы в такой ситуации, когда восстановление идет медленнее, чем враг накапливает и осуществляет атаки", — отметил Ницович.

Что не сработало в подготовке энергосистемы: оценка эксперта

Во время войны в Украине часть решений по подготовке к вражеским атакам и прохождению отопительного сезона оказалась запоздалой или не полностью реализована.

По словам Романа Ницовича, только после серии массированных атак государство начало активно запускать программы поддержки для многоквартирных и частных домов. В частности, это помощь на приобретение генераторов, солнечных панелей и инверторов, а также льготные кредиты на установку систем накопления энергии для питания важнейших элементов дома, например, насосов, лифтов, освещения лестничных клеток и т.д. Впрочем, эксперт считает, что эти программы могли появиться раньше.

"Попытка решить часть проблем через разовые выплаты "зимней поддержки" в несколько тысяч гривен выглядит довольно странно. Аналогичный ресурс можно было бы направить на удешевление банковских кредитов. Это помогло бы значительно большему количеству людей эффективно использовать эти средства", — считает Роман Ницович.

Также он обратил внимание на темпы реализации проектов по строительству инженерной защиты. Часть проблем связана с бюрократией, а другая — с определенными коррупционными явлениями.

"Мы все являемся свидетелями расследования по строительству защитных сооружений в том же деле, которое назвали операцией "Мидас". Очевидно, что коррупционные скандалы имели определенное негативное влияние", — отметил Роман Ницович в комментарии.

Некоторые препятствия наблюдаются и с реализацией проектов распределенной генерацией. Речь идет не только об установке когенерационных установок, но и об их полноценной эксплуатации: требуется дополнительное оборудование, специалисты и целый комплекс работ для подключения, настройки и запуска этих систем.

"На самом деле каждый такой проект должен был получить соответствующее и профессиональное сопровождение, чтобы оборудование не просто завезли и поставили, а правильно подключили и реально использовали. Это можно было обеспечить, но в достаточной степени этого не было сделано", — отметил эксперт.

Роман Ницович напомнил и о конкурсе на строительство новой генерации мощностей, который был заблокирован в мае 2025 года и разблокирован только в декабре. За этот период девелоперы могли бы запустить проекты, получить финансирование, заказать необходимое оборудование и подготовить площадки для строительства.

"Потенциальную часть этих установок можно было бы запустить в работу уже сейчас. К сожалению, это время было упущено по непонятным причинам", — добавил он.

Локальная генерация тепла: как избежать перебоев в крупных городах

В 2026 году не только дефицит электроэнергии, но и стабильность теплоснабжения стала серьезным вызовом. Так, в результате российских обстрелов 9 и 13 января, Киев потерял одну из ТЭЦ, из-за чего тысячи людей остались на длительный период без тепла в домах, ведь традиционная централизованная система теплоснабжения очень уязвима.

"Теплоснабжение должно производиться локально, ближе всего к месту потребления. Мы видим уязвимость крупных городов, когда удары могут выводить из строя один большой источник тепла, например ТЭЦ в Киеве или Харькове. Поэтому параллельно с восстановлением поврежденных объектов нужно создавать дополнительные источники тепла меньшего масштаба, чтобы система не зависела от одной котельной или одной ТЭЦ. Это самый быстрый способ повысить надежность", — рассказал он.

Как отметил эксперт, даже когда Киев за собственный бюджет приобрел когенерационные установки, только через полтора года часть из них была запущена в эксплуатацию, а с остальными это происходит только сейчас, после завершения всего комплекса необходимых работ.

По словам Ницовича, приоритетом должно стать одновременное восстановление того, что еще можно ремонтировать на ТЭЦ, по крайней мере водогрейных котлов, и развитие рассредоточенной теплогенерации в городах.

Что касается потенциала геотермальной энергии, то есть использования тепловых насосов для централизованных систем теплоснабжения, то это помогает нескольким общинам подготовить технико-экономические обоснования для таких проектов.

"Тепловые насосы имеют самую высокую эффективность: с одного кВт электроэнергии можно получить до пяти кВт тепла. Это будет восстанавливать тепло и хорошо для окружающей среды. Вопрос в том, чтобы реализовать эти пилотные проекты и уже на основе этого опыта масштабировать их на другие города, где это технически возможно", — Роман Ницович.

Тарифы на свет: ожидать ли значительного подорожания

Во время войны введен мораторий на повышение тарифов, однако он не распространяется на все коммунальные услуги. Закон №2479-ІХ от 19 августа 2022 года запрещает повышение цен только на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. То есть тарифы на электроэнергию во время полномасштабного вторжения могут меняться.

Существенный рост уже произошел в 2024 году. С 1 июня для бытовых потребителей действует единый фиксированный тариф — 4,32 грн за кВт-ч. Он утвержден правительственным постановлением №632, а согласно изменениям, внесенным постановлением №1331. Как Фокус сообщал ранее, эта цена будет оставаться действующей как минимум до 30 апреля 2026 года.

В то же время в январском инфляционном отчете Национальный банк Украины отметил, что тарифы на коммунальные услуги могут вырасти из-за необходимости финансировать восстановление энергосистемы после массированных обстрелов из-за вторжения России в Украину: "…возросла вероятность дальнейшего постепенного и поэтапного приведения части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням".

Несмотря на это, министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам заверил, что цены на свет не должны вырасти в мае.

"Цены для населения в мае поднимать не планируем. Точка", — сказал он.

Однако повышение тарифов на электроэнергию все же может произойти, поскольку такие планы уже заложены в макроэкономических прогнозах правительства. Об этом в комментарии Фокусу рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Согласно планам Минэкономики и Нацбанка, в этом году тариф на электроэнергию может вырасти до 5,5 грн за кВт-ч, а в среднесрочной перспективе Минэнерго и НБУ предусматривают постепенное повышение до 7,5 грн в течение следующих трех лет — по 1 гривне ежегодно", — отметил эксперт.

Попенко отмечает, что точные даты пересмотра тарифов предсказать трудно. По его прогнозу, повышение произойдет, однако не обязательно с 1 мая, когда закончится действие фиксированного тарифа на электроэнергию, возможно это перенесут на лето.

На сроки и темпы повышения, как добавил эксперт, влияют не только экономические, но и политические факторы.

Олег Попенко также обратил внимание на то, что даже относительно небольшое повышение тарифа ощутимо для домохозяйств. Если цена электроэнергии растет на 1 гривну за кВт-ч, то при среднем потреблении 300-400 кВт-ч это означает дополнительные 300400 грн ежемесячно.

"Эти средства людям нужно где-то найти. Если учесть, что средняя зимняя платежка за коммунальные услуги составляет 5-6 тысяч грн, а значительная часть украинцев получает зарплату на уровне 12-14 тысяч грн, это будет ощутимой финансовой нагрузкой", — пояснил эксперт.

Поэтому Украина входит в пятый год войны с энергосистемой, которая работает на грани, однако держится благодаря атомной генерации, распределенным возобновляемым источникам энергии и импорту. Именно эта комбинация позволяет избегать масштабного блэкаута даже во время пиковых нагрузок и новых российских атак. И хотя баланс остается хрупким, весна может стать переломным моментом при условии дальнейшего восстановления мощностей, развития ВИЭ и гарантий безопасности. Без этого остается лишь героизм и надежда удержаться и избежать погружения страны в темноту.

