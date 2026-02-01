"Не подлежит восстановлению": Киев навсегда потерял одну из ТЭЦ, — СМИ

Ситуация в энергосистеме Киева значительно ухудшилась после массированных атак россиян. Удары 9 и 13 января вызвали полную остановку одного из объектов генерации.

Массированные комбинированные атаки россиян по Украине, которые происходили в течение января, серьезно ухудшили ситуацию, которая сложилась в энергосистеме. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

После ударов 9 и 13 января, которые, среди прочего, были нацелены на критические объекты столицы, Киев потерял одну из ТЭЦ.

Информированные источники рассказали изданию, что один из крупных объектов генерации электроэнергии и тепла, который был целью агрессора, уже не подлежит восстановлению.

Важно

Эксперт объяснил, почему невозможно заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мини-ТЭЦ

В материале издания не уточняется, какая именно ТЭЦ была уничтожена.

Напомним, в результате массированной российской атаки 9 января в Киеве подверглись значительным разрушениям крупные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, генерирующие более половины тепла и электроэнергии для столицы. Сергей Нагорняк, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, заявил, что от баллистики ТЭЦ не защитило бы ни одно оборонительное сооружение.

Відео дня

13 января ВС РФ снова ударили по энергетике столицы. Основной целью оккупантов были ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. Всего во время последнего обстрела на столицу направили более 10 ракет и сотни дронов. В частности, по ТЭЦ-5 был нанесен точный удар пятью ракетами.

Глава Центра исследований энергетики Александр Харченко 22 января утверждал, что в Киеве фактически не осталось генерации внутри города.