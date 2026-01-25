Эксперт объяснил, почему невозможно заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мини-ТЭЦ

Несмотря на то, что Киев получил ряд когенерационных установок (так называемых мини-ТЭЦ), они не смогут компенсировать утраченные мощности крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые были существенно повреждены в результате обстрелов РФ.

Вместо этого они могут использоваться для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры во время аварий и выступать как объекты резервного питания. Об этом заявил директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире "Новости. Live".

По его словам, чтобы покрыть потребности Киева в электроэнергии нужно более 1,5 гигаватта электроэнергии, тогда таких станций понадобится более тысячи. А на рынке такого количества таких мини-ТЭЦ нет.

Еще одна проблема связана со сроком установки мини-ТЭЦ, ведь это занимает минимум месяц, но обычно даже больше — несколько месяцев. Кроме того, подключение такой установки стоит от 20% до 80% самой стоимости таких установок.

Также эти установки являются непростыми в управлении и обслуживании, а также требуют газа.

В то же время две когенерационные машины могут помочь в циркуляции теплоносителя с одной ТЭЦ.

Напомним, Фокус сообщал, что в ночь на 24 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Главной целью россиян была энергетика.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко 23 января рассказывал, что возвращение к стабилизационным графикам отключений в Киеве прогнозировать трудно, поскольку ситуация в столице остается одной из самых сложных в Украине. По его словам, устойчивость киевской энергосистемы зависит от погоды, количества аварий и российских обстрелов.

Глава Центра исследований энергетики Александр Харченко 22 января говорил, что потепление может изменить графики отключения света в Киеве, однако не решит проблему кардинально. Также он утверждал, что в Киеве фактически не осталось генерации внутри города.