Эксперт рассказал, как грядущее потепление может изменить графики отключения света в Киеве

Уже в ближайшие дни температура воздуха за окном изменится в сторону повышение и даже покажет "плюс". Украинцы надеются, что когда сильные морозы пойдут на спад, ситуация с графиками отключения электроэнергии стабилизируется и станет более предсказуемой.

Глава Центра исследований энергетики Александр Харченко согласен, что потепление облегчает проблему и снижает потребление, однако отмечает, что в той ситуации, в которой сейчас находится, например, Киев, это не приведет мгновенно к улучшению. Своим мнением он поделился в интервью "Телеграфу"

"Электричество будет доступнее при таких температурах. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это разрешит ситуацию, сейчас нельзя", – объяснил Харченко.

Поэтому о кардинальном улучшении ситуации говорить не приходится, а вот о пошаговом – да. Во время потепления можно буде провести настроечные работы, чтобы перед следующими холодами система была отлажена.

По информации ДТЭК, сейчас энергосистема столицы находится в глубоком аварийном режиме, даже после заживления критической инфраструктуры. Эксперт согласен, что это действительно так, поскольку в Киеве фактически не осталось генерации внутри города:

"Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Соответственно, Киев переведен на полное питание извне. Там тоже достаточно много повреждений. Я могу надеяться, что где-то через 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику".

Накануне энергетики объяснили, почему до сих пор нет графиков отключения света в Киеве. Дело в том, что сейчас доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно столице зимой. Именно поэтому в городе действуют экстренные отключения.

В ДТЭК подчеркнули, что ни одна энергосистема мира никогда не выдерживала таких масштабных разрушений, ведь в этом отопительном сезоне не было ни одного дня без обстрелов энергосистемы. В условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности, заверил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

