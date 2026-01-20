Поддержите нас UA
Сейчас мы боремся за каждый мегаватт, — гендиректор ДТЭК Тимченко для Financial Times

Фото: Слово і діло

В условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии изданию Financial Times.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентной угрозой и боремся за каждый мегаватт", — сказал он.

Тимченко добавил, что комбинация сильных морозов и регулярных массированных атак создают очень значительный вызов для украинской энергосистемы.

Гендиректор ДТЭК отметил, что компания вывела в работу сотни бригад энергетиков, чтобы обеспечивать людей светом.

"На кону не только тепло и свет, но и критически важные для жизни услуги — в частности водоснабжение и водоотвод", — подчеркнул Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Тимченко будет призывать мировых лидеров помочь Украине противостоять российским атакам.

