Палатки в квартирах и залитые водой счетчики: как Киев выживает в условиях блэкаута (фото, видео)

Жители киевских квартир, в которых отопления нет уже несколько суток, согреваются, как могут.

В частности, некоторые начали ставить туристические палатки посреди комнат, чтобы быстрее согреться и подольше удержать в них тепло. Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Ей, Киев".

В эфире канала "Киев24" жители столицы рассказывают, что для обогрева помещений используют газовые плиты, что не является безопасным способом нагреть помещение, а также бутылки с горячей водой.

По информации журналистов, жители одного из домов в Дарницком районе говорят, что у них в квартирах температура воздуха опустилась до -4 градусов.

В другой многоэтажке, по соседству, в квартирах – около +10. После суток без тепла энергетики начали понемногу включать отопление. Первый этаж панельной многоэтажки затопило после прорыва трубы, и на ступеньках образовался лед.

По словам людей, свет в их квартирах появляется не часто и ненадолго, а затем батареи снова становятся холодными, вода есть не везде.

Отсутствие последней даже для слива в туалете уже привело к тому, что некоторые используют на унитазах пластиковые пакеты, пишет канал "Киев INFO".

Прорывы труб фиксируют и в других районах столицы. Так, паблик "Реальный Киев" публикует кадры, снятые, как утверждается, на Русановке, в доме на бульваре Игоря Шамо. Когда коммунальщики подключили отопление, в доме прорвало трубы, и вода полилась прямо на счетчики.

Отопление в Киеве: когда в домах потеплеет

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Киев 24" заявил, что уже с завтрашнего дня ситуация с отоплением в Киеве улучшится. Сегодня, сказал он, теплосети начинают разогревать и запускать:

"На сегодняшний день теплоснабжение мы восстановить еще не сможем, но понемногу начинаем разогревать и запускать, и с завтрашнего дня уже ситуация будет меняться в положительную динамику".

Тем временем над восстановлением электро- и теплоснабжения в столице аварийно-ремонтные бригады работают практически круглосуточно. На помощь киевлянам приехали коллеги со Львова, сообщил мэр города Андрей Садовый. Он уточнил, что в Киев отправились шесть бригад с необходимой техникой.

"Они восстанавливают электричество и внутридомовые сети — водоснабжение и теплоснабжение в жилых домах, размораживают теплотрассы и заменяют стойки отопления", – объяснил городской голова Львова.

По состоянию на утро 21 января без тепла оставались около 4000 домов, а без света – около 60% жилого фонда.

Из-за нехватки людей и круглосуточной работы фиксируются случаи переутомления и даже смерти коммунальщиков. Так, Кличко подтвердил, что 19 января во время вызова на работе скончался 60-летний сотрудник КП.

Напомним, киевлянин установил на ВДНХ бесплатную мобильную сауну для обогрева людей.

Также сообщалось, что в Кривом Роге мужчина придумал термокапсулу из подручных материалов.