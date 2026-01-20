Тепло даже в морозы: житель Кривого Рога создал термокапсулу из подручных материалов (фото)

Изобретатель Юрий Колесник из Кривого Рога, который десятки лет занимается темами выживания в экстремальных условиях и автономности, разработал термокапсулу, где можно в доме или в квартире согреться даже в морозы при отсутствии отопления.

Мужчина утверждает, что соорудить ее можно из подручных материалов, пишет "Суспільне. Дніпро".

Термокапсулу Колесник построил пять лет назад на первом этаже своего дома. Он говорит, что зимой в ней спит, поскольку внутри тепло. По его словам, капсула сохраняет тепло по принципу термоса: чем больше стен защиты с воздушными прослойками, тем меньше холода попадает внутрь.

Термокапсула нагревается от тепла человека и хорошо держит температуру Фото: Суспiльне

Для ее строительства можно использовать все доступные материалы: доски, картон, ткань и полиэтилен. Главное правило: устанавливать у межкомнатной стены и часто проветривать.

"Она нагревается, достаточно тепла человека, чтобы за полчаса нагреться с 10 градусов до 20. Это утепление, так люди жили веками, и не было отопления, ни замки не отапливались. Спальное место балдахином накрывали", – делится криворожанин.

Более 10 лет назад Колесник утеплил второй, "экспериментальный", этаж дома по принципу многокамерности и запатентовал свое изобретение.

"Снаружи у нас минус, здесь у нас воздушные прослои, которые нам дают экономить здесь наш энергоноситель. И тут эти воздушные камеры являются теплоизолирующим материалом. Стандарт энергосбережения у нас "зероу цэ", то есть достаточно просто присутствия человека, и он своим теплом обогреет здесь до нормальной температуры", — объяснил он.

Для строительства термокапсулы подойдут картон, полиэтилен, покрывала и другие подручные материалы Фото: Суспiльне

На втором этаже мужчина своими руками сделал теплый пол, который, как он уверяет, нагревается в считанные минуты и реагирует на движение.

Он также использует электроэнергию от солнечных панелей и ветряной мельницы. Если очень нужна энергия, он садится и крутит педали велогенератора, который, как и все остальное, сделал сам.

Велогенератор – еще один источник электричества Юрия Колесника Фото: Суспiльне

"В комнате у меня и "пункт незламності", и солнечные панели в окне, контроллер, и здесь я заряжаю устройства", – констатирует он.

