Тепло навіть у морози: житель Кривого Рогу створив термокапсулу з підручних матеріалів (фото)

Винахідник Юрій Колесник із Кривого Рогу, який десятки років опікується темами виживання в екстремальних умовах та автономності, розробив термокапсулу, де можна в будинку або у квартирі зігрітися навіть у морози за відсутності опалення.

Чоловік стверджує, що спорудити її можна з підручних матеріалів, пише "Суспільне. Дніпро".

Термокапсулу Колесник побудував п'ять років тому на першому поверсі свого будинку. Він каже, що взимку в ній спить, оскільки всередині тепло. За його словами, капсула зберігає тепло за принципом термоса: що більше стін захисту з повітряними прошарками, то менше холоду потрапляє всередину.

Термокапсула нагрівається від тепла людини і добре тримає температуру Фото: Суспiльне

Для її будівництва можна використовувати всі доступні матеріали: дошки, картон, ряднину і поліетилен. Головне правило: встановлювати біля міжкімнатної стіни і часто провітрювати.

"Вона нагрівається, достатньо тепла людини, щоб за півгодини нагрітися з 10 градусів до 20. Це утеплення, так люди жили століттями, і не було опалення, ні замки не опалювалися. Спальне місце балдахіном накривали", — ділиться криворіжець.

Відео дня

Понад 10 років тому Колесник утеплив другий, "експериментальний", поверх будинку за принципом багатокамерності і запатентував свій винахід.

"Зовні у нас мінус, тут у нас повітряні прошарки, які нам дають економити тут наш енергоносій. І тут ці повітряні камери є теплоізоляційним матеріалом. Стандарт енергозбереження у нас "зероу це", тобто достатньо просто присутності людини, і вона своїм теплом обігріє тут до нормальної температури", — пояснив він.

Для будівництва термокапсули підійдуть картон, поліетилен, покривала та інші підручні матеріали Фото: Суспiльне

На другому поверсі чоловік своїми руками зробив теплу підлогу, яка, як він запевняє, нагрівається за лічені хвилини та реагує на рух.

Він також використовує електроенергію від сонячних панелей і вітряка. Якщо дуже потрібна енергія, він сідає і крутить педалі велогенератора, який, як і все інше, зробив сам.

Велогенератор — ще одне джерело електрики Юрія Колесника Фото: Суспiльне

"У кімнаті в мене і "пункт незламності", і сонячні панелі у вікні, контролер, і тут я заряджаю пристрої", — констатує він.

Нагадаємо, як утеплити вікна, щоб зберегти більше тепла в будинку.

Також повідомлялося, що в Києві блогер і громадський активіст зігріває жителів міста в мобільній сауні.