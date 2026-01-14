Дома без холода: эксперты советуют, как утеплить окна, чтобы сохранить тепло

Холодный воздух зимой легко проникает в дом через малейшие щели в окнах, снижая эффективность отопления и создавая ощущение прохлады даже в закрытом помещении. Специалисты по отоплению и вентиляции отмечают: стекло само по себе не способно полностью удерживать тепло, поэтому дополнительное утепление окон в холодный сезон имеет решающее значение.

По словам экспертов, отсутствие штор или других покрытий на окнах приводит к потере тепла, ведь холодные поверхности "вытягивают" тепло из помещения. Именно поэтому люди часто мерзнут, даже не касаясь стекла, пишет Marta Stewart.

Почему надо закрывать окна зимой

Покрытия для окон создают дополнительный изоляционный слой, который удерживает теплый воздух внутри дома. Это уменьшает нагрузку на систему отопления, помогает дольше сохранять комфортную температуру в комнатах и снижает расходы на отопление. По оценкам специалистов, правильно подобранные плотные или термошторы могут сократить зимние счета за тепло до 20% в домах со старыми окнами и до 10% — в помещениях с новыми.

Кроме сохранения тепла, закрытые окна помогают бороться со сквозняками и "холодными зонами" возле оконных рам, где часто есть незаметные микрощели. Такие покрытия также уменьшают образование конденсата на холодном стекле, что защищает рамы, краску и стены от влаги и плесени.

Как утеплить окна

Среди самых эффективных способов утепления окон зимой эксперты называют термошторы, сотовые жалюзи, пластиковую пленку на окна и даже воздушно-пузырчатую пленку как временное решение. Важно, чтобы шторы полностью перекрывали оконную раму и плотно прилегали по краям. В солнечные дни советуют открывать их, чтобы впустить естественное тепло, а на ночь — закрывать.

Ошибки

Специалисты также предостерегают от распространенных ошибок. Среди них — держать шторы закрытыми днем, оставлять окна без всякого покрытия зимой, закрывать шторами радиаторы, игнорировать поврежденные рамы или использовать слишком короткие или узкие шторы. Отдельно отмечается: перед установкой любых покрытий стоит сначала загерметизировать щели вокруг окон.

В Скандинавии уже давно строят "дома-термосы", чтобы уменьшить потери тепла, используя многослойную систему утепления. Например, современные норвежские дома оборудованы передовыми системами изоляции, чтобы создать уютную атмосферу даже в самые сильные морозы.

Британская блогер Джесси Мюлле открыла нестандартные методы, как оставаться в тепле зимой без использования отопления или обогревателей. Прежде всего она применяет специальную теплоизоляцию, которая помогает удерживать тепло в холодное время года, а также защищает от жары летом.

