Секрет пластиковых окон: как поставить их на "зимний режим", чтобы экономить газ

С наступлением морозов хозяева замечают, что даже при горячих батареях в комнатах становится холодно из-за сквозняков из окон. Однако вместо дорогостоящего ремонта или замены стеклопакетов специалисты советуют проверить одну скрытую функцию — так называемый "зимний режим".

Большинство современных пластиковых окон имеют механизм регулировки прижима створки к раме. Эксперт Джефф Кларксон из компании Express Bi-Folding Doors отмечает, что эту настройку часто называют "зимним режимом", поскольку она позволяет максимально плотно прижать уплотнитель и заблокировать доступ холодному воздуху. Как это сделать, — он рассказал для The Sun.

Перевести окно на "зимний режим"

Для этого вам понадобится обычный шестигранный ключ. Процесс занимает несколько минут. Сперва нужно открыть окно и осмотрите торцевую часть створки. Там расположены небольшие металлические цилиндры с отверстием под ключ.

На каждом таком винте обычно есть небольшая насечка или точка. В стандартном состоянии она направлена вверх (на "12 часов"). Вставьте ключ и поверните винт на четверть оборота по часовой стрелке — так, чтобы насечка смотрела в сторону помещения (на "15 часов"). Теперь окно будет плотнее прилегать к раме.

Окно нужно перевести на "зимний режим" Фото: Express Bi-Folding Doors

Знаток предупреждает, что не стоит затягивать винты слишком сильно. Если после регулировки ручка окна поворачивается с большим усилием, лучше немного ослабить прижим (повернуть на "13 или 14 час"). Чрезмерное давление может преждевременно испортить резиновый уплотнитель.

Другие варианты утепления

Кроме настройки фурнитуры, Кларксон советует проверить состояние герметика по периметру рамы. Если вы чувствуете холод, несмотря на регулировку, возможно, стоит обновить слой силикона.

Еще одно бюджетное решение — теплосберегающая пленка на стекло. Она создает дополнительный барьер на пути холодного воздуха, подобный третьему стеклу в пакете. Однако пленка эффективна только тогда, когда в самих рамах нет щелей и окна отрегулированы должным образом.

