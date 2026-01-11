Секрет пластикових вікон: як поставити їх на "зимовий режим", щоб економити газ

З настанням морозів господарі помічають, що навіть за гарячих батарей у кімнатах стає холодно через протяги із вікон. Проте замість дорогого ремонту чи заміни склопакетів фахівці радять перевірити одну приховану функцію — так званий "зимовий режим".

Більшість сучасних пластикових вікон мають механізм регулювання притиску стулки до рами. Експерт Джефф Кларксон із компанії Express Bi-Folding Doors зазначає, що це налаштування часто називають "зимовим режимом", оскільки воно дозволяє максимально щільно притиснути ущільнювач і заблокувати доступ холодному повітрю. Як це зробити, — він розповів для The Sun.

Перевести вікно на "зимовий режим"

Для цього вам знадобиться звичайний шестигранний ключ. Процес займає кілька хвилин. Спершу потрібно відкрити вікно та огляньте торцеву частину стулки. Там розташовані невеликі металеві циліндри з отвором під ключ.

На кожному такому гвинті зазвичай є невелика насічка або крапка. У стандартному стані вона спрямована вгору (на "12 годину"). Вставте ключ і поверніть гвинт на чверть оберту за годинниковою стрілкою — так, щоб насічка дивилася у бік приміщення (на "15 годину"). Тепер вікно щільніше прилягатиме до рами.

Вікно потрібно перевести на "зимовий режим" Фото: Express Bi-Folding Doors

Знавець попереджає, що не варто затягувати гвинти занадто сильно. Якщо після регулювання ручка вікна повертається з великим зусиллям, краще трохи послабити притиск (повернути на "13 або 14 годину"). Надмірний тиск може передчасно зіпсувати гумовий ущільнювач.

Інші варіанти утеплення

Окрім налаштування фурнітури, Кларксон радить перевірити стан герметика по периметру рами. Якщо ви відчуваєте холод попри регулювання, можливо, варто оновити шар силікону.

Ще одне бюджетне рішення — теплоощадна плівка на скло. Вона створює додатковий бар’єр на шляху холодного повітря, подібний до третього скла у пакеті. Проте плівка ефективна лише тоді, коли в самих рамах немає щілин і вікна відрегульовані належним чином.

