Дом превращается в термос: одна фишка от скандинавов работает даже в сильные морозы

В Скандинавии уже давно строят "дома-термосы", чтобы уменьшить потери тепла, используя многослойную систему утепления. Например, современные норвежские дома оборудованы передовыми системами изоляции, чтобы создать уютную атмосферу даже в самые сильные морозы.

Климат в Норвегии варьируется: у прибрежных районах мягкие зимы, а вот дальше от моря температуры могут быть значительно суровее. Именно поэтому качественная изоляция в домах — это не роскошь, а необходимость, пишет NLS.

Минвата для утепления

Для изоляции норвежцы используют различные материалы. Самая популярная — минеральная вата, которая обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию и является огнестойкой. Такой материал экологически чистый и изготавливается из натурального или переработанного сырья.

Также широко применяется пенополистирол — легкий материал с высокой термической устойчивостью и влагостойкими свойствами. В последние годы популярна пена, которая эффективно заполняет все щели для максимальной энергоэффективности.

Строительные нормы

К тому же норвежское правительство уделяет большое внимание энергоэффективности через строгие строительные нормы (TEK). Устанавливают минимальные стандарты изоляции для стен, крыш и полов в новых зданиях и во время ремонта. Кроме того, государство предоставляет гранты и субсидии владельцам жилья, которые модернизируют свои дома, устанавливая современные изоляционные материалы.

Большинство норвежских домов оборудовано центральным отоплением, работающим на электричестве или возобновляемых источниках энергии. Важную роль играют плотные шторы или термальные жалюзи, которые действуют как дополнительный слой изоляции. Герметизация щелей вокруг дверей и окон с помощью уплотнителей также значительно уменьшает потери тепла.

Таким образом норвежцы возводят дома, сочетая комфорт, энергоэффективность и экологическую ответственность.

