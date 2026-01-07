Будинок стає термосом: одна фішка від скандинавів працює навіть у сильні морози

У Скандинавії вже давно будують "будинки-термоси", щоб зменшити втрати тепла, використовуючи багатошарову систему утеплення. Наприклад, сучасні норвезькі оселі обладнані передовими системами ізоляції, щоб створити затишну атмосферу навіть у найлютіші морози.

Клімат у Норвегії варіюється: прибережні райони мають м'якіші зими, а от далі від моря температури можуть бути значно суворішими. Саме тому якісна ізоляція у будинках — це не розкіш, а необхідність, пише NLS.

Мінвата для утеплення

Для ізоляції норвежці використовують різноманітні матеріали. Найпопулярніша — мінеральна вата, яка забезпечує теплоізоляцію, звукоізоляцію та є вогнестійкою. Такий матеріал екологічно чистий та виготовляється з натуральної або переробленої сировини.

Також широко застосовується пінополістирол — легкий матеріал з високою термічною стійкістю та вологостійкими властивостями. Останніми роками популярна піна, яка ефективно заповнює всі щілини для максимальної енергоефективності.

Будівельні норми

До того ж норвезький уряд приділяє велику увагу енергоефективності через суворі будівельні норми (TEK). Встановлюють мінімальні стандарти ізоляції для стін, дахів та підлог у нових будівлях та під час ремонту. Крім того, держава надає гранти та субсидії власникам житла, які модернізують свої будинки, встановлюючи сучасні ізоляційні матеріали.

Більшість норвезьких будинків обладнано центральним опаленням, що працює на електриці або відновлювальних джерелах енергії. Важливу роль відіграють щільні штори або термальні жалюзі, які діють як додатковий шар ізоляції. Герметизація щілин навколо дверей та вікон за допомогою ущільнювачів також значно зменшує втрати тепла.

Таким чином норвежці зводять будинки, поєднуючи комфорт, енергоефективність та екологічну відповідальність.

