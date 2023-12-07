Має знати кожен. Жінка показала секретну кнопку в пральній машинці (фото)

Блогерка Мінді МакНайт запевняє, що її лайфхак допомагає уникнути неприємних запахів.

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Популярна американська блогерка Мінді МакНайт ділиться корисними порадами та хитрощами на своїй сторінці у TikTok з 642 тисячами підписників. В одному з відео жінка розповіла глядачам, що знайшла приховану кнопку на пральній машинці.

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На початку запису МакНайт відкрила лоток для порошку в пральній машинці й запитала у глядачів, чи вони коли-небудь замислювалися, для чого потрібна кнопка збоку. Коли Мінді натиснула на неї, панель повністю вийнялась. Потім блогерка піднесла лоток до раковини та ретельно вимила.

"Якщо ви очистите оце, то забудете про плісняву, цвіль та неприємний запах", — пояснила американка.

За її словами, деякі пральні машини не мають подібної кнопки. У такому випадку вона рекомендує просте рішення: змішати лимонний сік з харчовою содою, а потім, коли вони вступлять у реакцію, очистити цією сумішшю лоток.

Мінді МакНайт знайшла секретну кнопку на пральній машинці Фото: instagram.com/mindymcknight Мінді МакНайт знайшла секретну кнопку на пральній машинці Фото: instagram.com/mindymcknight

"Я дуже радий, що знайшов це відео", "TikTok знову навчив мене більше, ніж школа", "Нічого собі, а я й не підозрювала, для чого це потрібно", "Про це має знати кожен, дякую", — пишуть користувачі мережі у коментарях під відео, що завірусилося у мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Анжел Софію з Великої Британії, яка поскаржилася на таємничий збій у своєму iPhone. Дівчину упродовж п’яти років "мучить" будильник, який вмикається щодня рівно о 9:25 ранку, хоча вона його ніколи не виставляла на цей час й гадки не має, як вимкнути.

Окрім того, блогер Олівер Джеймс із США зізнався, що не вміє читати. Після цього одкровення життя американця кардинально змінилося — він став мотиваційним лідером для тисяч людей, які втратили віру в себе, й завоював мільйонну аудиторію на своїй сторінці у TikTok.