Виріс у бідній сім'ї. Чоловік, який не вміє читати, став зіркою TikTok (відео)

20 років свого життя Олівер Джеймс провів у в’язниці за торгівлю вогнепальною зброєю. Чоловік почав вчитися читати у віці 33 років.

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Олівер Джеймс із США торік зізнався, що не вміє читати. Після цього одкровення життя американця кардинально змінилося – він став мотиваційним лідером для тисяч людей, які втратили віру в себе, й завоював мільйонну аудиторію на своїй сторінці у TikTok.

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Олівер каже, що виріс у бідній родині в штаті Пенсильванія (США). Його мати-одиначка заледве зводила кінці з кінцями. Бувши заклопотаним насамперед тим, як вижити, чоловік махнув рукою на середню освіту, і закінчив школу, так і не навчившись читати.

Подальшу долю Джеймса важко назвати щасливою. 20 років свого життя він провів у в’язниці за торгівлю вогнепальною зброєю. Після звільнення у 2014-му став фітнес-інструктором і переїхав до Каліфорнії зі своєю дівчиною Енн Халкіас.

Сьогодні Олівер хизується, що навчився читати на рівні учня третього класу, і не планує зупинятися. В його планах на наступний рік прочитати щонайменше сотню книг.

Олівер Джеймс із США почав вчитися читати у 33 роки Фото: BRENNAN SAUCEDO

"Моя 10-річна дитина читає краще за мене, хоча я щодня сиджу над книгами близько п’яти годин. Спершу хотів допомогти собі, а виявилося, що мотивую багатьох дітей і навіть дорослих", – зізнається американець.

На сторінку Олівера Джеймса у TikTok підписалось понад 275 тисяч користувачів мережі.

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