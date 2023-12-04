Вырос в бедной семье. Мужчина, который не умеет читать, стал звездой TikTok (видео)

20 лет своей жизни Оливер Джеймс провел в тюрьме за торговлю огнестрельным оружием. Мужчина начал учиться читать в возрасте 33 лет.

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Оливер Джеймс из США в прошлом году признался, что не умеет читать. После этого откровения жизнь американца кардинально изменилась — он стал мотивационным лидером для тысяч людей, которые потеряли веру в себя, и завоевал миллионную аудиторию на своей странице в TikTok.

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Оливер говорит, что вырос в бедной семье в штате Пенсильвания (США). Его мать-одиночка едва сводила концы с концами. Будучи озабоченным прежде всего тем, как выжить, мужчина махнул рукой на среднее образование, и окончил школу, так и не научившись читать.

Дальнейшую судьбу Джеймса трудно назвать счастливой. 20 лет своей жизни он провел в тюрьме за торговлю огнестрельным оружием. После освобождения в 2014-м стал фитнес-инструктором и переехал в Калифорнию со своей девушкой Энн Халкиас.

Сегодня Оливер хвастается, что научился читать на уровне ученика третьего класса, и не планирует останавливаться. В его планах на следующий год прочитать как минимум сотню книг.

Оливер Джеймс из США начал учиться читать в 33 года Фото: BRENNAN SAUCEDO

"Мой 10-летний ребенок читает лучше меня, хотя я ежедневно сижу над книгами около пяти часов. Сначала хотел помочь себе, а оказалось, что мотивирую многих детей и даже взрослых", — признается американец.

На страницу Оливера Джеймса в TikTok подписалось более 275 тысяч пользователей сети.

Напомним, ранее Фокус писал о видео популярной блогерши Зары под названием "Uncanny Valley" (Зловещая долина), которое завирусилось в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира.

Также мы рассказывали историю Робин Лейрд, которая решила поставить эксперимент над собой. Девушка ежедневно на протяжении 30 дней заставляла себя ходить на многочасовые прогулки, и очень удивлена результатом.