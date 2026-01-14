Вдома без холоду: експерти радять, як утеплити вікна, щоб зберегти тепло

Холодне повітря взимку легко проникає в оселю через найменші щілини у вікнах, знижуючи ефективність опалення та створюючи відчуття прохолоди навіть у закритому приміщенні. Фахівці з опалення та вентиляції наголошують: скло саме по собі не здатне повністю утримувати тепло, тому додаткове утеплення вікон у холодний сезон має вирішальне значення.

За словами експертів, відсутність штор або інших покриттів на вікнах призводить до втрати тепла, адже холодні поверхні "витягують" тепло з приміщення. Саме тому люди часто мерзнуть, навіть не торкаючись скла, пише Marta Stewart.

Чому треба закривати вікна взимку

Покриття для вікон створюють додатковий ізоляційний шар, який утримує тепле повітря всередині дому. Це зменшує навантаження на систему опалення, допомагає довше зберігати комфортну температуру в кімнатах і знижує витрати на опалення. За оцінками фахівців, правильно підібрані щільні або термоштори можуть скоротити зимові рахунки за тепло до 20% у будинках зі старими вікнами та до 10% — у помешканнях із новими.

Відео дня

Окрім збереження тепла, закриті вікна допомагають боротися з протягами та "холодними зонами" біля віконних рам, де часто є непомітні мікрощілини. Такі покриття також зменшують утворення конденсату на холодному склі, що захищає рами, фарбу та стіни від вологи й плісняви.

Як утеплити вікна

Серед найефективніших способів утеплення вікон узимку експерти називають термоштори, стільникові жалюзі, пластикову плівку на вікна та навіть повітряно-бульбашкову плівку як тимчасове рішення. Важливо, щоб штори повністю перекривали віконну раму та щільно прилягали по краях. У сонячні дні радять відкривати їх, щоб впустити природне тепло, а на ніч — закривати.

Помилки

Фахівці також застерігають від поширених помилок. Серед них — тримати штори зачиненими вдень, залишати вікна без жодного покриття взимку, закривати шторами радіатори, ігнорувати пошкоджені рами або використовувати занадто короткі чи вузькі штори. Окремо наголошується: перед встановленням будь-яких покриттів варто спочатку загерметизувати щілини навколо вікон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Скандинавії вже давно будують "будинки-термоси", щоб зменшити втрати тепла, використовуючи багатошарову систему утеплення. Наприклад, сучасні норвезькі оселі обладнані передовими системами ізоляції, щоб створити затишну атмосферу навіть у найлютіші морози.

Британська блогерка Джессі Мюлле відкрила нестандартні методи, як залишатися в теплі взимку без використання опалення чи обігрівачів. Передусім вона застосовує спеціальну теплоізоляцію, яка допомагає утримувати тепло в холодну пору року, а також захищає від спеки влітку.

Крім того, як поставити пластикові вікна на "зимовий режим", щоб економити газ.