Блэкаут в Киеве: Кличко подтвердил смерть коммунальщика в столице (видео)

Утром, 21 января, народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что из-за нагрузок и переутомления в Киеве скончались два слесаря аварийно-ремонтных бригад. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил смерть одного из них.

60-летний слесарь умер в квартире, куда пришел стравить воздух из системы отопления, рассказал Кличко в эфире канала "Киев24".

"Ему стало плохо, и он умер. Более детальную информацию мы сможем предоставить только после судмедэкспертизы, которая установит причину смерти", – заявил он, комментируя слова Кучеренко.

Вскоре ту же информацию он обнародовал у себя на странице в Facebook, уточнив, что трагедия произошла 19 января. О смерти еще одного слесаря он ничего не говорил.

После масштабных обстрелов Киева российскими военными в городе аварийно-ремонтные бригады работают практически круглосуточно, и работа на пределе сил дает свои негативные плод.

Відео дня

Так, 15 января председатель Голосеевской РГА София Дунаевская сообщала, что в ее районе на работе одному из сантехников стало плохо – он потерял сознание.

"Это не случайность, потому что люди работают на грани своих сил", – подчеркнула чиновница.

14 января во время разгрузки оборудования генератора для теплообеспечения отдельных жилых домов в Оболонском районе погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что все сотрудники коммунальных и энергетических предприятий, которые занимаются ликвидацией последствий российских обстрелов и восстановлением тепло- и электроснабжения, будут забронированы.