Блекаут у Києві: Кличко підтвердив смерть комунальника у столиці (відео)

Уранці, 21 січня, народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що через навантаження і перевтому в Києві померли два слюсарі аварійно-ремонтних бригад. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив смерть одного з них.

60-річний слюсар помер у квартирі, куди прийшов стравити повітря із системи опалення, розповів Кличко в ефірі каналу "Київ24".

"Йому стало погано, і він помер. Більш детальну інформацію ми зможемо надати тільки після судмедекспертизи, яка встановить причину смерті", — заявив він, коментуючи слова Кучеренка.

Незабаром ту ж інформацію він оприлюднив у себе на сторінці у Facebook, уточнивши, що трагедія сталася 19 січня. Про смерть ще одного слюсаря він нічого не говорив.

Після масштабних обстрілів Києва російськими військовими в місті аварійно-ремонтні бригади працюють практично цілодобово, і робота на межі сил дає свої негативні плоди.

Так, 15 січня голова Голосіївської РДА Софія Дунаєвська повідомляла, що в її районі на роботі одному з сантехніків стало зле — він знепритомнів.

"Це не випадковість, тому що люди працюють на межі своїх сил", — наголосила чиновниця.

14 січня під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що всі співробітники комунальних та енергетичних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів і відновленням тепло- та електропостачання, будуть заброньовані.