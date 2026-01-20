Потепление уже не за горами: Диденко рассказала, когда в Украине будет плюсовая температура

В Украине несколько улучшается погода — уже на следующей неделе столбики термометров могут показывать плюсовую температуру. Однако и в последующие дни дневная температура будет становиться выше.

В то же время ночи и в дальнейшем будут достаточно холодными. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, с 25-26 января дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших "плюсов".

Зато уже с завтрашнего дня дневная температура будет выше. 21 января погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет, будет много солнца.

Ночью будет достаточно прохладно, -10-17 градусов. Однако днем температура будет составлять -4-8, на севере местами до -10 градусов. В южной части Украины температура возможно будет достигать нуля.

В Киеве ближайшей ночью температура будет составлять -12-14 градусов, днем будет -6-8 градусов. Однако синоптик предупредила, что на дорогах столицы будет гололедица.

"Эту неделю надо продержаться спокойно, даже если будет нелегко, но со следующей недели все же морозы должны отступить. Кому интересно — сегодня сильные магнитные бури, поэтому кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние, например, на Тернопольщине, Днепропетровщине", — рассказала Диденко.

Прогноз Укргидрометцентра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине 21 января еще будет предопределять область высокого давления, однако значительно ниже предыдущих значений, поскольку давление будет интенсивно падать.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 12-17°, местами 20° мороза, днем 5-10° мороза; на остальной территории ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза, на юге страны и Закарпатье от 3° мороза до 2° тепла.

Погода на 21 января Фото: Український гідрометеорологічний центр

Ранее эколог Александр Соколенко предупредил, что на смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который еще больше усилит морозы в стране.

Также Фокус писал, что в Центральной Европе в течение последней недели фиксировали существенное повышение температуры воздуха. Поэтому можно надеяться, что вскоре и в Украине закончатся морозы.