"Блокирующий антициклон": синоптики рассказали, когда суровые морозы уйдут из Украины

В Центральной Европе в течение последней недели фиксировали существенное повышение температуры воздуха. И это дает надежду, что вскоре и в Украине кончатся морозы, которые продолжаются благодаря влиянию блокирующего антициклона с северо-востока.

Синоптик Наталья Птуха в комментарии OBOZ.UA объяснила, что происходит с атмосферными процессами и как это влияет на погоду в Украине.

По ее прогнозам, изменений в погоде не стоит ожидать раньше 20 января.

Сейчас над Украиной сформировалось мощное поле высокого атмосферного давления, которое блокирует поступление более теплого воздуха.

"Каких-то изменений в течение второй декады января, то есть до 20-х чисел, и даже в начале третьей декады пока нет", — сказала Птуха.

Наталья Птуха объяснила, что нынешнюю погоду в Украине определяет блокирующий антициклон, расположенный на северо-восток от территории государства. Именно он обеспечивает погоду без осадков и поступление холодных воздушных масс с востока и северо-востока.

Відео дня

На большей части Украины, в частности в северных, центральных и восточных регионах, по имеющимся прогнозам и в дальнейшем будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды существенно не изменится.

Поэтому, несмотря на потепление в Центральной Европе, резкого повышения температуры в Украине в ближайшее время ожидать не стоит.

Прогноз Птухи подтверждает начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. Он отметил, что в краткосрочных прогнозах не видно ощутимого потепления, а морозы не отступают. Сибирский антициклон будет усиливаться.

"С 16 января, в связи с усилением сибирского антициклона в атмосфере начнется масштабная перестройка циркуляции. Западный перенос теплых воздушных масс будет заблокирован. В наш регион беспрепятственно будет поступать сухой, холодный континентальный воздух. Главную роль в формировании погодных условий будет играть не Атлантика, а Сибирь... это обусловит длительный период морозов и бесснежья. Из позитива — в дневные часы яркое солнце будет несколько смягчать морозный натиск", — пояснил синоптик.

Он напомнил, что январь — это самый холодный зимний месяц со средней температурой воздуха, даже за последние наиболее теплые 30 лет — минус 3,5 градусов мороза: "Морозы интенсивностью 10-15 градусов не являются диковинкой, а скорее нормой".

"Утепляемся и держимся", — резюмировал Постригань.

Напомним, Фокус писал, что из-за холодной и снежной зимы в Европе закрываются аэропорты.

А на Киевском море появилась необычная локация для зимних фото — настоящие снежные дюны, которые превратили водохранилище в заснеженную пустыню.