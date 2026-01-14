Четыре крупных аэропорта Европы вынуждены закрыться: что произошло
Еще больше европейских аэропортов временно закрылись из-за гололеда. Пассажирам рекомендуется обращаться к своей авиакомпании для получения обновленной информации.
Четыре крупных аэропорта вынуждены закрыться из-за "интенсивного ледяного дождя" и сильного снега, которые вызвали хаос по всей Европе. Об этом пишет The Sun.
В Европе массово отменяют авиарейсы
"Неблагоприятные погодные условия" привели к кратковременному закрытию аэропортов в Вене (Австрия), Будапеште (Венгрия) и Братиславе (Словакия).
Взлетно-посадочные полосы в Вене временно закрылись из-за толстого слоя льда, который, как сообщается, постоянно замерзал.
"Из-за текущих погодных условий ожидаются перебои в рейсах в и из Вены 13 января 2026 года", — говорится в заявлении на веб-сайте аэропорта.
Между тем аэропорт Будапешта сообщил, что существуют "повышенные риски для безопасности, вызванные черным льдом и сильным обледенением".
"Из-за неблагоприятных погодных условий, как и в нескольких аэропортах Центральной Европы, в Международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа было введено временное закрытие аэропорта", — говорится в сообщении.
Что делать пассажирам
После кратковременного закрытия Братислава вновь открылась 14 января утром в 11:15 по местному времени, предупредив пассажиров, что в результате задержки продолжатся.
Тем временем, аэропорт Вацлава Гавела в Праге продолжал работать в ограниченном режиме, несмотря на "интенсивный ледяной дождь".
"По состоянию на 11:00 количество разрешенных рейсов на прибытие увеличено с 2 до 6 в час из-за операций по удалению льда и для обеспечения эксплуатационной готовности взлетно-посадочных полос и других зон воздушного пространства", — говорится в заявлении.
Работники авиаотрасли отмечают, что безопасность полетов, пассажиров и сотрудников остается главным приоритетом.
Пассажирам, путешествующим в или из любого из вышеупомянутых узлов, рекомендуется следить за последними обновлениями от своего аэропорта и авиакомпании.
