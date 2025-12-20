"Ни в коем случае не везти": что нельзя брать с собой из Египта в Украину (фото)

Украинка, зарегистрированная в TikTok под ником @katkutushka1, подробно рассказала, какой багаж может вызвать проблемы при прохождении контроля в аэропорту.

Женщина, которая называет себя "украинкой в Египте", поделилась собственным опытом, какие препараты "ни в коем случае нельзя везти". По её словам, нужно тщательно проверять свой багаж перед пересечением границы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Фокус узнал, о чем именно идет речь.

Что нельзя везти из Египта

"Никогда не везти из Египта эти лекарства [1,3,3 Extra и Panadol — Ред]. Они запрещены для ввоза в Украину, запоминайте, пожалуйста", — посоветовала женщина.

"А кто в багаже проверять будет?" — спросила одна из зрительниц. Ей ответили: "Наши таможенники! Каждые трусы и футболки в чемодане перевернули", "Весь чемодан перевернули в Египте, брала только для личного пользования, по 1,2 пачки витамины, лекарств, кремы...1,2,3 не везла, зная, что могут быть проблемы. Поэтому осторожно, как кому повезет. Но посмотрели и пропустили".

Відео дня

Другая пользовательница поинтересовалась: "А без упаковки?". Автор утверждает, что могут искать с собаками: "Делают так тоже. Но уже писали, что иногда на осмотр отправляли автобус, а там с собакой искали".

Следующая участница обсуждения добавила: "Неделю назад приехала из Египта и ехали через Паланку, все хорошо, никто ничего не спрашивал и не проверил".

Запрещенные препараты для ввоза в Украину из Египта Фото: TikTok

Это видео собрало более 137 тысяч просмотров, сотни лайков, комментариев, репостов и других реакций.

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пара из Великобритании рассказала об ужасном опыте медового месяца в пятизвездочном отеле на греческом острове Родос, где вместо романтического отпуска их ждали постоянные строительные работы.

Опытная туристка, которую зовут Пенни, после серии неприятных инцидентов во время последнего путешествия категорически не рекомендует Египет для отдыха. Женщина столкнулась с попытками обмана, агрессивным поведением местных и плохим сервисом.

Кроме того, Лилия Ващак имела неприятный опыт отдыха на одном из популярных египетских курортов. Обо всех подводных камнях она рассказала в своих социальных сетях.