"Ни в коем случае не везти": что нельзя брать с собой из Египта в Украину (фото)
Украинка, зарегистрированная в TikTok под ником @katkutushka1, подробно рассказала, какой багаж может вызвать проблемы при прохождении контроля в аэропорту.
Женщина, которая называет себя "украинкой в Египте", поделилась собственным опытом, какие препараты "ни в коем случае нельзя везти". По её словам, нужно тщательно проверять свой багаж перед пересечением границы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Фокус узнал, о чем именно идет речь.
Что нельзя везти из Египта
"Никогда не везти из Египта эти лекарства [1,3,3 Extra и Panadol — Ред]. Они запрещены для ввоза в Украину, запоминайте, пожалуйста", — посоветовала женщина.
"А кто в багаже проверять будет?" — спросила одна из зрительниц. Ей ответили: "Наши таможенники! Каждые трусы и футболки в чемодане перевернули", "Весь чемодан перевернули в Египте, брала только для личного пользования, по 1,2 пачки витамины, лекарств, кремы...1,2,3 не везла, зная, что могут быть проблемы. Поэтому осторожно, как кому повезет. Но посмотрели и пропустили".
Другая пользовательница поинтересовалась: "А без упаковки?". Автор утверждает, что могут искать с собаками: "Делают так тоже. Но уже писали, что иногда на осмотр отправляли автобус, а там с собакой искали".
Следующая участница обсуждения добавила: "Неделю назад приехала из Египта и ехали через Паланку, все хорошо, никто ничего не спрашивал и не проверил".
Это видео собрало более 137 тысяч просмотров, сотни лайков, комментариев, репостов и других реакций.
