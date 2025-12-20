"У жодному разі не везіть": що не можна брати із собою з Єгипту в Україну (фото)

Українка, зареєстрована у TikTok під ніком @katkutushka1, детально розповіла, який багаж може спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту.

Жінка, яка називає себе "українкою в Єгипті", поділилась власним досвідом, які препарати "у жодному разі не можна везти". За її словами, потрібно ретельно перевіряти свій багаж перед перетином кордону, щоб не потрапити у неприємну ситуацію. Фокус довідався, про що саме йдеться.

Що не можна везти з Єгипту

"Ніколи не везіть з Єгипту ці ліки [1,3,3 Extra та Panadol — Ред.] . Вони заборонені для ввози в Україну, запам’ятовуйте, будь ласка", — порадила жінка.

"А хто в багажі перевіряти буде?" — запитала одна з глядачок. Їй відповіли: "Наші митники! Кожні труси та футболки у валізі перевернули", "Всю валізу перекинули в Єгипті, брала лише для особистого користування, по 1,2 пачки вітаміни, ліків, креми…1,2,3 не везла, знаючи, що можуть бути проблеми. Тому обережно, як кому пощастить. Але подивились і пропустили".

Відео дня

Інша користувачка поцікавилась: "А без упаковки?". Авторка стверджує, що можуть шукати з собаками: "Роблять так теж. Але вже писали, що іноді на огляд відправляли автобус, а там з собакою шукали".

Наступна учасниця обговорення додала: "Тиждень назад приїхала з Єгипту і їхали крізь Паланку, все добре, ніхто нічого не питав і не провірив".

Заборонені препарати для ввезення в Україну з Єгипту Фото: TikTok

Це відео зібрало понад 137 тисяч переглядів, сотні вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пара з Великої Британії розповіла про жахливий досвід медового місяця в п'ятизірковому готелі на грецькому острові Родос, де замість романтичної відпустки на них чекали постійні будівельні роботи.

Досвідчена туристка, яку звуть Пенні, після серії неприємних інцидентів під час останньої подорожі категорично не рекомендує Єгипет для відпочинку. Жінка стикнулася зі спробами обману, агресивною поведінкою місцевих та поганим сервісом.

Крім того, Лілія Ващак мала неприємний досвід відпочинку на одному з популярних єгипетських курортів. Про всі підводні камені вона розповіла в своїх соціальних мережах.