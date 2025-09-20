Хотіли дати $800, щоб просто виїхати: українці розказали про кошмарний відпочинок у Єгипті

Лілія Ващак мала неприємний досвід відпочинку на одному з популярних єгипетських курортів. Про всі підводні камені вона розповіла в своїх соціальних мережах.

Українка, яка нині живе в Польщі, як правило, ділиться з підписниками "швидкими рецептами" та корисними порадами для дому. Однак один з її крайніх роликів був присвячений невдалій сімейній поїздці. Що насправді сталось, — розбирався Фокус.

"Наш "ідеальний" відпочинок в Єгипті, обраний за відгуками. Реалії першого дня — шок, ми були готові доплатити $800, щоб просто переїхати. А у вас були схожі історії на відпочинку, коли хотілось все кинути і поїхати додому? Діляться в коментарях", — зазначила авторка в описі до відео.

Жахливий відпочинок в Єгипті

"У перший день відпустки в Єгипті я захотіла повернутись додому. Про Єгипет ми чули різне, але не думали, що реальність настільки жахлива. Свій готель я обирала за відгуками відвідувачів, проте реальність в ньому нас просто шокувала. Ми отримали старий, вбитий і неприбраний номер з видом на гірку аквапарку, а збоку було будівництво. А коли я побачила рівень гігієни й те, як миють склянки брудною ганчіркою за дві секунди мені стало погано", — ділиться враженнями туристка.

До того ж жінку розчарувало меню: вибір наче є, але поганий. Також її розчарувала повна байдужість персоналу та "закочування очей на прохання відвідувачів".

"Не хотілось ні їсти, ні пити в цьому місці. Я зрозуміла одне — треба тікати. Повернутись додому неможливо, тому ми обрали інший готель. Готові були на все — доплатити 800 доларів, самим взяти таксі. Тоді з’явилась надія. Гід пообіцяв організувати переїзд, сказав зібрати речі й бути наступного дня о 10:30 на рецепції. Ну, ми і зібралися. І знаєте що? Просиділи на валізах до першої години дня", — згадує Лілія.

Гід ігнорував скарги

Подружжя писало і дзвонило до гіда, але він начебто їх ігнорував, тому довелось повернутися у номер. Далі було два дні розбірок. Після цього парі надали інший номер — чистіший, сучасніший, ближчий до моря.

"У ньому було реально приємно знаходитися. Ми видихнули і наївно подумали, що тепер будемо насолоджуватися відпочинком, але тоді ще не уявляли, що найгірше чекає попереду", — додала Ващак, розповівши, що згодом її чоловік отруївся, а лікування обійшлося в тисячу доларів.

За словами жінки, страхова компанія відмовилась виплачувати компенсацію, обґрунтувавши це порушенням процедури фіксації інциденту.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі почали активно коментувати цю історію, переважно роздаючи поради.

"Яка була вартість готелю? Якщо 30-40 тисяч на двох, то зараз кращого не отримаєте. У полісі є інструкція як діяти, і там треба писати не оператору, а в страхову. Єгипет — нормальний відпочинок. Але, на жаль, зараз став дорогим, як і Туреччина. По отруєнню є така біда, і ти навіть не розумієш чому!? Або лід, або переїдання або наші брудні руки та поїдання руками різних снеків", — написав один з глядачів.

