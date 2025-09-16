Єгипет закривається для туристів: на курортах виявили серйозну загрозу (відео)

Кілька пляжів країни закрили через акул, які підпливають близько до берега. Туристів, які збираються в подорож, попереджають про небезпеку, адже раніше вже були випадки атаки хижаків.

Related video

За словами відпочивальників, хижаків помітили біля берегів Хургади й міста-курорту Макаді, де за останні кілька днів навіть довелося закривати пляжі близько 10 готелів, серед яких 5-зіркові Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Зараз на деяких пляжах заборона знята.

Про акул попереджають і тих, хто лише збирається полетіти до Єгипту. Один з туристів повідомив, що бронював тур на листопад і під час оформлення поїздки його кілька разів попередили про те, що зараз біля пляжів курортів плавають акули.

Фахівці попереджають, що можна зустріти тигрову, а також тупорилу (бичачу) — це особливо небезпечні для людини види.

Один з глядачів зауважив, що за 2024 рік зафіксовано чотири випадки нападу акул на людину зі смертельними наслідками. "Акули там, де риба. Сита акула ніколи не нападає на людину, якщо її не провокувати", — пояснив він.

Коментарі під відео Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подружжя з Великої Британії поділилося неприємним досвідом медового місяця на Родосі: замість відпочинку в п’ятизірковому готелі їм довелося терпіти постійний шум від будівельних робіт.

Дівчинка з Північної Кореї показала, чим живе найбільш закрита країна світу. У Північній Кореї інфлюенсери стали зброєю влади, яка поставила країну повністю на військові рейки.

А українська блогерка Діана Суворова, відома як "королева бюджетної косметики", вирушила у подорож на круїзному лайнері MSC Euribia та поділилася своїми враженнями з підписниками.