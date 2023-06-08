У Єгипті упіймали акулу, яка з'їла росіянина: туристи влаштували з нею фотосесію (відео)

Влада після трагедії закрила місцеві пляжі, адже кров може прикликати нових хижаків. Професор Кирило Кузищин вважає, що подібні випадки почастішають через зміну клімату.

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У єгипетській Хургаді зловили акулу, яка з'їла 23-річного громадянина Російської Федерації Володимира Попова. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash 8 червня.

На опублікованому ролику видно, що місцеві рятувальники розпочали операцію з упіймання тигрової акули, яка позбавила життя молодого хлопця.

Місцева влада після трагедії також розпорядилася закрити всі місцеві пляжі, оскільки існує висока загроза нових атак, які б призвели до нових жертв.

Кров, що залишилася, може привабити інших хижаків, які також будуть виловлювати туристів, які купалися в морі.

Пізніше акулу вдалося все ж зловити і місцеві жителі разом із туристами почали позувати на тлі спійманої акули-людожера.

Акули в Червоному морі: незабаром їх побільшає

Російський професор Кирило Кузищин у коментарі росЗМІ заявив, що останніми роками подібні трагедії трапляються все частіше і пов'язано це зі зміною клімату.

Акули починають проникати у ті місця, де раніше їх зустріти було неможливо.

"Відповідно, в Червоне море теж дуже багато видів з Індійського океану почало проникати. Це, швидше за все, звичайно, йдеться про так званих акул-рейдерiв — це великі види, які полюють на велику здобич. Їх не так багато, можливо там 10–15 видів по максимуму, але серед них майже будь-яка з таких акул може становити небезпеку для людини", — йдеться у повідомленні.

У таких випадках, як зазначив далі професор, корисним буде постійний моніторинг стану прибережної зони моря.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що акула з'їла туриста з Росії у Хургаді. Трагедія сталася на очах у батька, який у цей час перебував на березі. Інцидент трапився на найпопулярнішому пляжі Dream Beach.