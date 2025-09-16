Египет закрывается для туристов: на курортах обнаружили серьезную угрозу (видео)

Несколько пляжей страны закрыли из-за акул, которые подплывают близко к берегу. Туристов, которые собираются в путешествие, предупреждают об опасности, ведь ранее уже были случаи атаки хищников.

По словам отдыхающих, хищников заметили у берегов Хургады и города-курорта Макади, где за последние несколько дней даже пришлось закрывать пляжи около 10 отелей, среди которых 5-звездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Сейчас на некоторых пляжах запрет снят.

Об акулах предупреждают и тех, кто только собирается полететь в Египет. Один из туристов сообщил, что бронировал тур на ноябрь и во время оформления поездки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле пляжей курортов плавают акулы.

Специалисты предупреждают, что можно встретить тигровую, а также тупорылую (бычью) — это особо опасные для человека виды.

Один из зрителей отметил, что за 2024 год зафиксировано четыре случая нападения акул на человека со смертельным исходом. "Акулы там, где рыба. Сытая акула никогда не нападает на человека, если ее не провоцировать", — пояснил он.

