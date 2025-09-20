Хотели дать $800, чтобы просто уехать: украинцы рассказали о кошмарном отдыхе в Египте

Лилия Ващак имела неприятный опыт отдыха на одном из популярных египетских курортов. Обо всех подводных камнях она рассказала в своих социальных сетях.

Украинка, которая сейчас живет в Польше, как правило, делится с подписчиками "быстрыми рецептами" и полезными советами для дома. Однако один из ее последних роликов был посвящен неудачной семейной поездке. Что на самом деле произошло, — разбирался Фокус.

"Наш "идеальный" отдых в Египте, выбранный по отзывам. Реалии первого дня — шок, мы были готовы доплатить $800, чтобы просто переехать. А у вас были похожие истории на отдыхе, когда хотелось все бросить и поехать домой? Делятся в комментариях", — отметила автор в описании к видео.

Ужасный отдых в Египте

"В первый день отпуска в Египте я захотела вернуться домой. О Египте мы слышали разное, но не думали, что реальность настолько ужасна. Свой отель я выбирала по отзывам посетителей, однако реальность в нем нас просто шокировала. Мы получили старый, убитый и неубранный номер с видом на горку аквапарка, а сбоку было строительство. А когда я увидела уровень гигиены и то, как моют стаканы грязной тряпкой за две секунды мне стало плохо", — делится впечатлениями туристка.

К тому же женщину разочаровало меню: выбор вроде бы есть, но плохой. Также ее разочаровало полное равнодушие персонала и "закатывание глаз на просьбы посетителей".

"Не хотелось ни есть, ни пить в этом месте. Я поняла одно — надо бежать. Вернуться домой невозможно, поэтому мы выбрали другой отель. Готовы были на все — доплатить 800 долларов, самим взять такси. Тогда появилась надежда. Гид пообещал организовать переезд, сказал собрать вещи и быть на следующий день в 10:30 на рецепции. Ну, мы и собрались. И знаете что? Просидели на чемоданах до часу дня", — вспоминает Лилия.

Завтрак в Египте Фото: TikTok

Гид игнорировал жалобы

Супруги писали и звонили к гиду, но он вроде бы их игнорировал, поэтому пришлось вернуться в номер. Далее было два дня разборок. После этого паре предоставили другой номер — чище, современнее, ближе к морю.

"В нем было реально приятно находиться. Мы выдохнули и наивно подумали, что теперь будем наслаждаться отдыхом, но тогда еще не представляли, что худшее ждет впереди", — добавила Ващак, рассказав, что впоследствии ее муж отравился, а лечение обошлось в тысячу долларов.

По словам женщины, страховая компания отказалась выплачивать компенсацию, обосновав это нарушением процедуры фиксации инцидента.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали активно комментировать эту историю, преимущественно раздавая советы.

"Какая была стоимость отеля? Если 30-40 тысяч на двоих, то сейчас лучшего не получите. В полисе есть инструкция как действовать, и там надо писать не оператору, а в страховую. Египет — нормальный отдых. Но, к сожалению, сейчас стал дорогим, как и Турция. По отравлению есть такая беда, и ты даже не понимаешь почему!? Или лед, или переедание или наши грязные руки и поедание руками разных снеков", — написал один из зрителей.

