Никогда так не делайте: эти 10 вещей выдают невоспитанного человека в самолете

Путешествия самолетом могут быть стрессовыми, но это не дает вам права быть невоспитанными в аэропорту или самолете. Одним из моментов, где манеры, кажется, исчезают, является процесс посадки.

При подготовке к посадке на самолет важно быть внимательным к своим попутчикам, говорит HuffPost Джеки Вернон-Томпсон, основательница школы этикета "Изнутри наружу".

Толпа у выхода на посадку

"Не будьте вшами у выхода на посадку!" — говорит Джоди Р.Р. Смит, президент Mannersmith Etiquette Consulting.

Это те люди, которые толпятся у выхода на посадку при первом же объявлении перед посадкой. Пожалуйста, просмотрите свои документы на посадку, проверьте, есть ли у вас посадочная группа, а затем подождите, пока вашу группу вызовут.

Просто вдохните, отойдите от очереди на посадку и терпеливо ждите своей очереди.

Попытка сесть на посадку раньше своей группы

"Авиакомпании создали ситуацию, когда посадка на самолет становится все более стрессовой", — говорит Смит.

Взимание платы за зарегистрированный багаж, а затем сообщение пассажирам полного рейса, что места над головой не хватит, создает дефицит и усиливает тревогу.

Многие люди решают летать только с ручной кладью, которая помещается в верхний багажный отсек, чтобы избежать необходимости прибывать в аэропорт раньше и таскать за собой массивную, тяжелую сумку. Кроме того, путешествовать с легким багажом лучше для окружающей среды, поскольку более тяжелый багаж требует больше топлива и, таким образом, увеличивает углеродный след.

Путешествовать с легким багажом лучше для окружающей среды Фото: Unsplash

Проталкивание людей

"Не толкайтесь на трапе", — говорит Смит.

Избегайте попыток проталкиваться мимо людей в узком проходе самолета. Смиритесь с тем, что ожидание неизбежно, и просто сделайте все возможное, чтобы уложить свои вещи и занять свое место как можно эффективнее, когда наступит ваша очередь.

Блокировка проходов

"После посадки в самолет как можно скорее займите свое место. Если вам нужно положить ручную кладь в верхнее пространство, сделайте это эффективно, а затем сядьте", — советует Вернон-Томпсон.

Не блокируйте проход дольше, чем нужно. Обращайте внимание на очередь позади вас.

Обращайте внимание на очередь позади вас Фото: Unsplash

Занимать больше места в багажном отделении, чем вам разрешено

Как указано в правилах авиакомпании, вы имеете право положить небольшую ручную кладь, которая соответствует ограничениям по размеру, в верхнее отделение. Однако ваша меньшая сумочка или другая сумка должна лежать под сиденьем перед вами.

Не занимайте больше места в багажном отделении, чем вам разрешено. Если вы предпочитаете большее пространство для ног, лучше сдать багаж.

Сесть не на то место

"Ознакомьтесь с номером своего места", — советует Готтсман.

Если вы случайно сядете на чужое место, конечно, извинитесь, но держите под рукой посадочный талон, чтобы подтвердить, ваше ли это место, или чье-то другое.

Ошибки случаются, но попробуйте проверить, занимаете ли вы нужное место, прежде чем сесть. И не садитесь намеренно на другое место.

Если есть причина, почему вы можете захотеть поменяться местами с другим пассажиром, подождите, пока он сядет, а затем вежливо спросите, не согласен ли он.

Ударять людей сумкой

Кроме того, что при посадке нужно держаться за ручку сумки, всегда нужно быть осторожным, когда поднимаешь ее на верхний багажник. Вы же не хотите случайно удариться чьей-то головой.

А если вы видите, как кто-то пытается поднять свою сумку и потенциально представляет опасность для окружающих, предложите свою помощь.

Разговаривать по телефону

Как только вы сядете, не стесняйтесь писать текстовые сообщения и листать страницы. Вы даже можете тихо поговорить — упор на тишину. Но если это замедлит процесс посадки, отложите экраны, пока не достигнете своего места.

Откидывание спинки сиденья

Не откидывайте спинку сиденья сразу после посадки. Это затрудняет посадку и устройство пассажиров в ряду позади вас. "Как только вы сядете, не откидывайте сразу спинку сиденья для удобства", — говорит Вернон-Томпсон.

Правильный протокол заключается в том, чтобы воздерживаться от откидывания спинки сиденья, пока пилот не даст разрешение.

Трогать бортпроводника

Не беспокойте бортпроводника в течение этого времени, если вам не нужна помощь с каким-то аспектом посадки. Его задача в этот момент — обеспечить бесперебойный и безопасный процесс. Даже если вы находитесь в бизнес-классе, позвольте им следовать своей процедуре.

"Подождите, пока все сядут, прежде чем просить коктейль", — говорит Готтсман.

