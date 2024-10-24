Как получить самое удобное место в самолете Ryanair: пассажирам дали ценный совет

Один из способов избежать неудобных мест на бортах популярного лоукостера — зарегистрироваться ближе к вылету, когда остаются свободными места у прохода и окна.

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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair известна своей стратегией максимального использования места в самолетах, что нередко сказывается на комфорте пассажиров. Однако клиенты лоукостера Европы все же имеют шанс получить более удобное место с дополнительным пространством для ног. Полезными советами поделились эксперты Which? Travel.

Они изучили план рассадки на борту и пришли к выводу, что некоторые авиакомпании, в частности Ryanair, убрали передние багажные отсеки, чтобы добавить еще один ряд сидений с одной стороны самолета.

Таким образом, места в передней части салона не всегда одинаковы: сиденья справа (ряды D, E и F) часто предлагают дополнительные 2,5-5 сантиметров пространства для ног по сравнению с теми, что расположены слева.

Эксперты также отмечают, что многие из этих мест являются стандартными, поэтому они могут быть предоставлены случайным образом бесплатно. Если же место нужно выбрать самостоятельно, цена будет минимальной.

Ryanair обычно использует самолеты Boeing 737, где самые удобные стандартные места — это D, E и F в рядах 3-15, и их можно выбрать всего за 9 фунтов стерлингов (около 11 евро).

Однако это не единственный способ улучшить свое место. Поздняя регистрация на рейс также может помочь избежать менее желаемых средних мест, которые пассажиры часто считают наименее комфортными. Речь идет о промежутке времени от 24 до 2 часов до вылета. Эксперты считают, что авиакомпании первыми распределяют средние места, надеясь, что пассажиры все же решат заплатить за улучшение условий. Чем позже вы регистрируетесь, тем больше вероятность, что освободятся места у прохода или окна.

Напомним, 9 января Boeing 737 совершил один из самых коротких перелетов для самолетов этого класса — всего 7 километров.

Всемирно известной французской скрипачке Эстер Абрами отказали в посадке на рейс авиакомпания Ryanair, поскольку 200-летний музыкальный инструмент на 1 см выходил за габариты ручной клади. Ей также отказали продать под скрипку отдельное место.