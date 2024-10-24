Як отримати найзручніше місце в літаку Ryanair: пасажирам дали цінну пораду

Один зі способів уникнути незручних місць на бортах популярного лоукостера — зареєструватися ближче до вильоту, коли залишаються вільними місця біля проходу і вікна.

Related video

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair відома своєю стратегією максимального використання місця в літаках, що нерідко позначається на комфорті пасажирів. Однак клієнти лоукостера Європи все ж мають шанс отримати більш зручне місце з додатковим простором для ніг. Корисними порадами поділилися експерти Which? Travel.

Вони вивчили план розсадки на борту і прийшли до висновку, що деякі авіакомпанії, зокрема Ryanair, прибрали передні багажні відсіки, щоб додати ще один ряд сидінь з одного боку літака.

Таким чином, місця в передній частині салону не завжди однакові: сидіння праворуч (ряди D, E та F) часто пропонують додаткові 2,5-5 сантиметрів простору для ніг порівняно з тими, що розташовані ліворуч.

Експерти також зазначають, що багато з цих місць є стандартними, тож вони можуть бути надані випадковим чином безкоштовно. Якщо ж місце потрібно вибрати самостійно, ціна буде мінімальною.

Ryanair зазвичай використовує літаки Boeing 737, де найзручніші стандартні місця — це D, E та F у рядах 3-15, і їх можна вибрати лише за 9 фунтів стерлінгів (близько 11 євро).

Однак це не єдиний спосіб поліпшити своє місце. Пізня реєстрація на рейс також може допомогти уникнути менш бажаних середніх місць, які пасажири часто вважають найменш комфортними. Йдеться про проміжок часу від 24 до 2 годин до вильоту. Експерти вважають, що авіакомпанії першими розподіляють середні місця, сподіваючись, що пасажири все ж вирішать заплатити за покращення умов. Чим пізніше ви реєструєтеся, тим більша ймовірність, що звільняться місця біля проходу або вікна.

Нагадаємо, 9 січня Boeing 737 здійснив один із найкоротших перельотів для літаків цього класу — всього 7 кілометрів.

Всесвітньо відомій французькій скрипальці Естер Абрамі відмовили в посадці на рейс авіакомпанія Ryanair, оскільки 200-річний музичний інструмент на 1 см виходив за габарити ручної поклажі. Їй також відмовили продати під скрипку окреме місце.